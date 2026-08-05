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Свят Стачка на европейска нискобюджетна авиокомпания може да засегне хиляди пътници

Стачка на европейска нискобюджетна авиокомпания може да засегне хиляди пътници

bTV Бизнес екип

От синдикалните организации уточняват, че конкретните дати на стачките ще бъдат обявявани 48 часа предварително

Синдикатите на кабинния персонал на easyJet Франция внесоха предизвестие за стачка, която може да обхване периода от 7 август до 2 септември. Причината за планираните протестни действия са влошаващите се условия на труд, се посочва в изявление на профсъюзите, цитирано от Ройтерс и БТА. 

От синдикалните организации уточняват, че конкретните дати на стачките ще бъдат обявявани 48 часа предварително. Въпреки това те заявяват, че остават отворени за диалог с ръководството и при положителен развой на преговорите са готови дори да оттеглят предизвестието за стачка.

Снимка: iStock

Според профсъюзите от близо година предупреждават ръководството на easyJet за постоянното влошаване на условията на труд на кабинния екипаж. Те посочват като основни проблеми хроничната нестабилност на работните графици, честите промени в последния момент, наложените схеми на пътуване, особено натоварващите ротации и липсата на адекватни защитни мерки за служителите.

 

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От своя страна говорител на easyJet заяви, че компанията е разочарована от намерението за стачни действия. По думите му превозвачът вече е предложил промени, които да отговорят на част от притесненията на служителите.

 

Компанията подчертава още, че през септември са планирани нови преговори със синдикатите и призовава те да отменят „тази контрапродуктивна акция“ в един от най-натоварените периоди за пътувания, когато много клиенти разчитат на полетите на авиокомпанията.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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