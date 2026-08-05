Правителството предлага отпадане на ограничението върху износа на нефтопродукти

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Министерският съвет прие решение да внесе в Народното събрание предложение за отмяна на временната мярка за ограничаване на износа и вътреобщностните доставки на нефтопродукти, съобщиха от правителствената пресслужба.
Предложението предвижда парламентът да отмени свое решение от 31 октомври 2025 г., с което беше въведено ограничение върху износа и вътреобщностните доставки на определени нефтопродукти към други държави - членки на Европейския съюз, пише БТА.
Мярката обхваща износа и вътреобщностните доставки на някои видове нефтопродукти, сред които дизелово гориво със и без биодобавка, керосин, индустриални горива и средни масла от битуминозни минерали.
В края на октомври миналата година Народното събрание забрани временно износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз (ЕС) на нефтопродукти, основно дизел и авиационно гориво.
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