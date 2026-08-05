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Свят Испания превърна световната титла в съкровище! Пуска лимитирана монета, която феновете вече преследват

Испания превърна световната титла в съкровище! Пуска лимитирана монета, която феновете вече преследват

Свят

Десислава Боцева

Ето колко ще струва монетата

Само дни след историческия триумф на националния отбор на Испания на Световното първенство по футбол през 2026 г., страната реши да увековечи успеха по нестандартен начин. Кралският монетен двор обяви, че ще отсече лимитирана серия сребърни монети от пет евро, посветени на новите световни шампиони.

Решението идва десет дни след драматичния финал срещу Аржентина, когато Феран Торес отбеляза победния гол в продълженията и донесе на Испания втората световна титла в историята. Победата с 1:0 на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси вече ще остане в историята не само като спортен триумф, но и като официално увековечено събитие върху възпоменателна монета.

Новата колекционерска емисия, озаглавена „Световни шампиони“, е предназначена както за любителите на нумизматиката, така и за футболните фенове, които искат да съхранят спомена за историческия успех.

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От Кралския монетен двор подчертават, че втората световна титла е сред най-значимите постижения в историята на испанския спорт. Според институцията успехът на националния тим е надхвърлил границите на футбола и се е превърнал в културно събитие, обединило испанското общество и получило признание от всички държавни институции, пише Kurir.rs.

На лицевата страна на монетата е изобразен профилът на крал Фелипе VI с надпис „Felipe VI Rey de España“, годината 2026 и декоративен орнамент. Обратната страна включва логото на Световното първенство по футбол 2026, надписа „Световни шампиони“, трофея на Мондиала и номиналната стойност от пет евро.

Монетата е изработена от стерлингово сребро с проба 925, съдържа добавена мед, тежи 13,5 грама и е с диаметър 33 милиметра. Отличава се с назъбен ръб и специален колекционерски завършек.

Емисията ще бъде строго лимитирана до 50 000 броя, а препоръчителната продажна цена е 60,33 евро без ДДС, което я превръща в потенциално ценен колекционерски артикул още с появата ѝ на пазара.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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