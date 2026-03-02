Саудитски петролен гигант затвори една от рафинериите си заради удар с дрон

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Енергийният сектор в България: Нараства производството на пропан-бутан
Доставките на енергийни продукти също показват динамика
Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия
Саудитският петролен гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщиха запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс и Блумбърг.
Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден. Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.
Според източниците, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол, предаде Mint. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.
След новината за затварянето на рафинерията на Арамко цената на петрола сорт Брент рязко се повиши и отново се доближи до 80 долара за барел. По-късно котировките се успокоиха и достигнаха 77,51 долара за барел — поскъпване от около 7% в рамките на деня.
Петролът вече беше тръгнал нагоре заради ескалацията на напрежението около Иран. Техеран извърши атаки с дронове срещу няколко държави в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел по страната, при които беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей.
Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN
Доставките на енергийни продукти също показват динамика
Международните оператори пренасочват корабите си
Престъпниците вече използват технологии за генериране на съдържание, способни да имитират гласове на близки, банкови служители или публични личности