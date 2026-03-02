×

Свят Саудитски петролен гигант затвори една от рафинериите си заради удар с дрон

Саудитски петролен гигант затвори една от рафинериите си заради удар с дрон

Свят

bTV Бизнес екип

Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия

Саудитският петролен гигант „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco) е преустановил операциите в рафинерията си в Рас Танура след удар с дрон в района, съобщиха запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс и Блумбърг.

Рафинерията е сред най-големите в Саудитска Арабия с капацитет за преработка на 550 000 барела суров петрол на ден. Съоръжението, разположено на брега на Персийския залив, е било затворено по-рано в понеделник като предпазна мярка, докато компанията оценява нанесените щети.

От печалба към отговорност: Как се променят бизнес моделите?

Според източниците, пожелали анонимност, възникналият на мястото пожар е овладян и е под контрол, предаде Mint. Към момента пресцентърът на „Сауди Арамко“ не е предоставил официален коментар по случая.

„Пазарът не е паникьосан“: Петролът скочи след атака край Ормузки проток

След новината за затварянето на рафинерията на Арамко цената на петрола сорт Брент рязко се повиши и отново се доближи до 80 долара за барел. По-късно котировките се успокоиха и достигнаха 77,51 долара за барел — поскъпване от около 7% в рамките на деня.

Петролът вече беше тръгнал нагоре заради ескалацията на напрежението около Иран. Техеран извърши атаки с дронове срещу няколко държави в Близкия изток след ударите на САЩ и Израел по страната, при които беше убит върховният лидер аятолах Али Хаменей.

