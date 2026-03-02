От печалба към отговорност: Как се променят бизнес моделите?

Устойчивостта вече е в сърцето на корпоративната стратегия, казва проф. Ян Йонкер

„Бизнес моделите, фокусирани единствено върху печалбата, не гарантират устойчиво бъдеще“, заяви проф. д-р Ян Йонкер – експерт по устойчиво предприемачество, бизнес моделиране и устойчив преход, в интервю за bTV Бизнес Новините. Според него през последните години устойчивото развитие и кръговата икономика постепенно се превръщат в част от стратегическото ядро на компаниите, а не просто в допълваща политика.

Той подчерта, че дълго време бизнесът е бил движен основно от логиката на максималната печалба. „Когато екологичните и социалните последствия не се отразяват в цената на продуктите и услугите, устойчивостта остава трудно постижима“, отбелязва Йонкер. Именно този модел на монетизация, според него, е сред основните препятствия пред реалната трансформация.

По думите му промяната може да бъде ускорена както чрез нови регулаторни рамки, така и чрез прилагането на иновативни кръгови бизнес модели. Тези модели съчетават икономическа ефективност с дългосрочна отговорност и често се оказват по-устойчиви и конкурентоспособни.

Йонкер акцентира и върху нарастващата роля на колективните и общностни бизнес решения. Все повече компании и организации се обединяват около конкретни предизвикателства, търсейки съвместни и системни решения. „Това не е временна тенденция, а необходим етап от прехода към по-устойчива икономика“, посочва той.

В практиката си проф. д-р Йонкер прилага подхода „crowdthinking“, който включва широк кръг участници в реални, практически проекти. Според него именно чрез активно участие хората не само разбират концепцията за устойчивост, но започват да я прилагат. „Промяната се случва в самия процес на съвместна работа“, допълни експертът.

С повече от три десетилетия опит той остава убеден, че бизнесът е ключов фактор в обществения преход. Макар напредъкът да е видим, по думите му предстои още значителна работа, за да се постигне реална и дълбока трансформация.

Целият разговор вижте във ВИДЕОТО!

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN