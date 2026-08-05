Саудитска Арабия и зетят на Тръмп купиха гейминг гиганта Electronic Arts в рекордна сделка

Сделката е на стойност 55 млрд. долара

Американският издател на видеоигри Electronic Arts (EA) вече е частна компания, след като Публичният инвестиционен фонд (PIF) на Саудитска Арабия финализира придобиването ѝ в сделка на стойност 55 млрд. долара. Така беше реализирано най-голямото изкупуване с привлечен капитал (LBO) в световната история и една от най-мащабните сделки, правени някога в гейминг индустрията.

Придобиването беше осъществено чрез консорциум, воден от саудитския суверенен фонд, с участието на инвестиционната компания Silver Lake и Affinity Partners - фонд, управляван от Джаред Къшнър, зет на президента на САЩ Доналд Тръмп.

След финализирането на сделката акциите на Electronic Arts бяха отписани от борсата Nasdaq, а компанията вече ще работи като частно дружество под контрола на новите си собственици. Акционерите получават по 210 долара за акция в брой, което представлява около 25% премия спрямо пазарната цена преди обявяването на преговорите.

Финансирането на рекордната сделка включва 36 млрд. долара собствен капитал, както и реинвестиране на досегашния миноритарен дял на PIF от 9,9%. Останалите 20 млрд. долара са осигурени чрез дългово финансиране от JPMorgan Chase. Според регулаторните документи саудитският фонд придобива над 93% от компанията, а останалият дял е разпределен между Silver Lake и Affinity Partners, пише "24 часа".

Сделката се нарежда като втората най-голяма в историята на гейминг индустрията, след придобиването на Activision Blizzard от Microsoft, но поставя рекорд като най-голямото изкупуване чрез дългово финансиране в света.

Въпреки смяната на собствеността, главният изпълнителен директор Андрю Уилсън запазва поста си, а централата на Electronic Arts остава в Редууд Сити, Калифорния.

EA е сред най-влиятелните компании в индустрията на видеоигрите и стои зад едни от най-популярните франчайзи в света, сред които EA Sports FC (бившата FIFA), Battlefield, The Sims, Madden NFL и Need for Speed.

Придобиването е част от дългосрочната стратегия Vision 2030 на Саудитска Арабия, ръководена от престолонаследника принц Мохамед бин Салман. Чрез нея кралството цели да намали зависимостта си от приходите от петрол и да изгради силно присъствие в секторите на спорта, развлеченията и дигиталните технологии.

До тази сделка Electronic Arts беше най-голямата независима американска компания, специализирана изцяло във видеоигри. Преди придобиването на Activision Blizzard от Microsoft през 2023 г. именно Activision заемаше тази позиция, но след интегрирането ѝ в технологичния гигант EA остана най-големият независим играч на американския гейминг пазар.