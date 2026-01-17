Гейминг туризъм: Все повече хора пътуват до реални дестинации от видеоигри

Геймърите искат да излязат отвъд екрана и да се потопят в реални локации

От Париж до Токио видеоигрите все по-често мотивират пътешественици да посещават реални места, послужили като вдъхновение за емблематични заглавия. Макар дълго време да са били възприемани като домашно развлечение, видеоигрите днес влияят и върху начина, по който хората избират своите дестинации. Така се заражда нова тенденция – гейминг туризмът или т.нар. гейм-ваканции, предава Еuronews.

Снимка: Getty Images

Все повече геймъри искат да излязат отвъд екрана и да се потопят в реални локации, които познават от часове игра. От Япония – със световете на Pokémon, Final Fantasy, Yakuza и The Legend of Zelda, до драматичните норвежки пейзажи, вдъхновили Skyrim и God of War Ragnarök, тези тематични пътувания се превръщат в модерна форма на преживелищен туризъм, особено сред поколенията Z и Алфа.

Франция е сред най-предпочитаните дестинации, като Париж е пресъздаден детайлно в Assassin’s Creed Unity, Pokémon Legends Z-A и редица други игри. Забележителности като Нотр Дам, Лувъра и Сена присъстват както в исторически, така и във футуристични игрови версии на града. Освен столицата, Южна Франция и Френските Алпи също привличат геймъри чрез световете на The Witcher 3, Dordogne, Steep и Syberia.

Съединените щати също заемат ключово място в гейминг туризма, като градове като Ню Йорк, Лос Анджелис и Сан Франциско стоят зад поредици като GTA, Spider-Man, Watch Dogs и Far Cry. Реални локации като моста Голдън Гейт, обсерваторията Грифит, Таймс Скуеър и крайбрежието на Орегон позволяват на посетителите да преживеят сцени от любимите си игри.

Италия също оживява чрез видеоигрите – от ренесансовите градове Рим, Венеция и Флоренция в Assassin’s Creed, до фентъзи световете на Final Fantasy XV и Tomb Raider. Туристите могат да посетят Колизеума, Пантеона, Ватикана, както и по-малко известни, но вдъхновяващи места като Палманова и остров Капри, които съчетават история, природа и игрово въображение.

В Норвегия и Япония връзката между реалния свят и виртуалните светове е особено силна. Фиордите, Лофотенските острови и планините Йотунхайм стоят зад Assassin’s Creed Valhalla, The Witcher III и God of War Ragnarök, докато Токио, Осака и остров Цушима вдъхновяват поредици като Yakuza, Ghost of Tsushima и The Legend of Zelda.

INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN