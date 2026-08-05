С колко се е увеличило производството на ток от началото на 2026?

Най-голямо количество електроенергия в момента се произвежда от соларните централи

Производството на електроенергия в България се е увеличило с близо 7% от началото на годината до момента, показват данните от системата на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Почти със същия процент е нараснало и потреблението на електроенергия, а балансът между износ и внос остава положителен. В същото време се наблюдава спад в производството на ток от традиционните базови централи, докато делът на енергията от възобновяеми източници продължава да расте.

Най-голямо количество електроенергия в момента се произвежда от соларните централи, следвани от АЕЦ „Козлодуй“, топлоелектрическите централи и водноелектрическите централи. Въпреки повишеното производство, потреблението на ток в страната остава в рамките на нормалното за сезона и е далеч от пиковите стойности, регистрирани през предходни горещи лета, цитира БНТ.

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България продължава да бъде нетен износител на електроенергия, като това не се дължи единствено на високото производство, а и на изградените мощности за съхранение на енергия чрез батерии. Те позволяват натрупването на електроенергия, произведена в периоди с по-високо производство, и последващото ѝ използване или продажба, когато цените са по-благоприятни.

В момента страната внася електроенергия от Гърция в часовете, когато тя е по-евтина, и изнася ток към Румъния вечер, когато цените се повишават. Данните от електроенергийния баланс на ЕСО показват, че почти половината от произведената в страната електроенергия в момента идва от слънчеви централи, а около една трета от нея се съхранява в батерии, за да бъде използвана или продадена при по-добри пазарни условия.

Енергийният министър Ива Петрова коментира, че България оказва подкрепа на част от държавите в региона в настоящата ситуация. Тя подчерта, че работата на АЕЦ „Козлодуй“ е от ключово значение не само за българската енергийна система, но и за стабилността на електроенергийната мрежа на Румъния. Въпреки ниското ниво на река Дунав, не се очаква промяна в мощностите на атомната централа, цитира още БНТ.

Изпълнителният директор на ЕСО Кирил Георгиев заяви, че заявките от Румъния са за около 3500-3600 мегавата, тъй като страната има нужда от допълнителни количества електроенергия. Унгария също подава заявки в диапазона 4000-5000 мегавата дневно. По думите му ситуацията в България остава спокойна, като страната продължава да бъде по-скоро нетен износител, отколкото вносител на електроенергия.