5 невероятни истории за печалби от лотарията, на които няма да повярвате

Кои са едни от най-голмеите късметлии в света?

Лотарийните игри често дават надежда за голяма печалба, но за някои хора късметът наистина се усмихва. Следващите истории разказват за играчи, които са превърнали обикновен лотариен билет в награда, променяща живота им - от десетки хиляди долари до милионни джакпоти.

1. Докато разглеждала билетите за лотария, майка от Балтимор забелязала необичаен билет за моментна лотария, който веднага привлякъл вниманието ѝ. Водена от своя „авантюристичен характер“, тя решила да купи билета за 3 долара, тъй като харесала нестандартния му начин на игра. Играта изисквала участниците да разкрият символи върху картите и да ги съпоставят с игралната дъска. Именно бонус символът „Луната“ (La Luna) ѝ донесъл голямата награда от 30 000 долара. Жената разказала, че първа майка ѝ забелязала, че билетът е печеливш, а самата тя все още не е решила как ще похарчи спечелените пари.

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2. Компютърен програмист от Мериленд открил случайно 10 долара в джоба си и решил да ги похарчи за билет от моментната лотария. Избрал го, след като забелязал характерния му лилав цвят, а след изтриването на полетата установил, че числото 18 съвпада с едно от печелившите, което му носи голямата награда от 100 000 долара. Първоначално мъжът не повярвал на очите си и дори снимал билета, за да го изпрати на свой приятел. След като осъзнал, че печалбата е истинска, той споделил, че възнамерява да изплати задълженията си и да спести останалите средства.

3. На връщане от работа един ден мъж влязъл в магазин, където купил два билета от моментната лотария Money Money Money на стойност по 5 долара. След като изтрил първия билет, видял съвпадащо число, а под него била изписана награда от 50 000 долара. „Не очаквах да спечеля нещо голямо“, споделил той пред служители на лотарията, като признал, че първоначално бил несигурен дали печалбата е реална. След като върнал билета в магазина и наградата била потвърдена, мъжът в шок се обадил на дъщеря си, а след това прибрал печелившия билет в сейф, докато получи наградата си.

4. Мъж от Мисури не очаквал да спечели нищо повече от точки в лотарийна програма за лоялни клиенти, но останал шокиран, когато първоначално помислил, че печели 50 000 долара, а след това разбрал, че истинската му награда е цели 2 млн. долара. Като участник в програмата за награди на щатската лотария той обикновено използвал натрупаните точки от билети за различни награди, но този път късметът му донесъл нещо много по-голямо. „Гледах го и първоначално си помислих, че е 50 000 долара“, споделил мъжът. Той показал билета на съпругата си, която го посъветвала да го занесе за проверка. Касиерът потвърдил, че печалбата е значително по-голяма - 2 млн. долара.

5. Жител на Северна Каролина, който сякаш бил в серия от късметлийски печалби, се превърнал в мултимилионер, след като един от лотарийните му билети разкрил огромна награда. Евърет Харис от Дърам спечелил първата голяма награда от 8 млн. долара в моментната игра $8 Million Money Maker. Харис признава, че всичко е въпрос на късмет и че този ден просто бил неговият щастлив момент, след като успял да преодолее шансовете от 1 към 3 042 264 за голямата награда. Той планира да използва парите за нов камион, изплащане на сметки и подобрения в дома си. Според служители на лотарията в играта все още остават четири големи награди.