Рекордна печалба: AI може да донесе $22 млрд. на гейминг индустрията

Използването на инструменти с изкуствен интелект може да съкрати значително времето за разработка на игра

Индустрията на видеоигрите има потенциал да генерира около 22 милиарда долара печалба благодарение на изкуствения интелект, сочат анализатори от Morgan Stanley. Според тях внедряването на AI може да доведе и до почти двойно намаляване на разходите за разработка на игри, предава БНТ.

Използването на инструменти с изкуствен интелект за автоматизиране на дейности като създаване на игрови среди, генериране на диалози и тестване на софтуер може да съкрати значително времето за разработка. Това от своя страна ще намали разходите и постепенно ще подобри рентабилността на компаниите, посочват от инвестиционната банка.

От Morgan Stanley изчисляват още, че глобалните потребителски разходи за видеоигри ще достигнат около 275 милиарда долара тази година. От тази сума приблизително 20%, или около 55 милиарда долара, ще бъдат реинвестирани обратно в разработка и оперативни дейности. Според анализа, разработването на видеоигри ще стане по-ефективно, тъй като изкуственият интелект позволява работата да се извършва от по-малки екипи и улеснява по-бързото внедряване на подобрения след пускането на дадено заглавие на пазара.

Анализаторите смятат, че стойността в сектора ще се концентрира основно в големите платформи и в откриването на съдържание, особено при компании, които разполагат със собствени данни, интелектуална собственост и активни онлайн услуги.

Освен това изкуственият интелект може да увеличи приходите, като задържа играчите по-дълго време ангажирани и насърчава разходите за допълнително съдържание, покупки в играта и абонаментни услуги. В същото време издателите могат да насочат усилията си към развитието на вече утвърдени франчайзи чрез съдържание, създадено с помощта на AI, което би помогнало за ограничаване на финансовия риск вместо фокус върху изцяло нови проекти.