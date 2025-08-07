САЩ ще наложат мито от 100% върху част от вноса на чипове

Ходът е част от усилията на Тръмп да върне производството обратно в Съединените щати

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати ще наложат мито от около 100% върху вноса на полупроводници, но направи важно изключение – то няма да се прилага за компании, които произвеждат в САЩ или вече са се ангажирали да го направят, предаде Reuters.

Този ход е част от усилията на Тръмп да върне производството обратно в Съединените щати. Изказването му съвпадна с обявлението, че Apple ще инвестира допълнително 100 милиарда долара на вътрешния пазар.

„Ако по някаква причина кажете, че ще произвеждате, а не го направите, тогава ние се връщаме и го добавяме, то се натрупва и ви таксуваме на по-късна дата, трябва да платите и това е гарантирано“, допълни Тръмп.

Коментарът му не беше официално съобщение за налагане на мито и Тръмп не даде повече подробности.

Не е ясно колко чипа или кои държави вносители ще бъдат засегнати от новия налог. Тайванският производител на чипове TSMC, който произвежда чипове за повечето американски компании, има заводи в страната, затова големите му клиенти като Nvidia вероятно няма да се изправят пред повишени разходи за мита.

Самият гигант в производството на чипове съобщи, че планира да инвестира стотици милиарди долари в чипове и електроника, произведени в САЩ, през следващите четири години. Говорител на Nvidia е отказал коментар по темата.

„Големите компании с голям паричен ресурс, които могат да си позволят да произвеждат в Америка, ще бъдат тези, които ще спечелят най-много. Това е оцеляване на най-големите“, коментира Брайън Джейкъбсен, главен икономист в инвестиционната компания Annex Wealth Management.

Конгресът създаде програма за субсидиране на производството и изследванията в областта на полупроводниците на стойност 52,7 млрд. долара през 2022 г. Министерството на търговията, при управлението на президента Джо Байдън, убеди миналата година всички пет водещи компании за полупроводници да установят заводи за чипове в САЩ като част от програмата.

Министерството съобщи, че миналата година САЩ са произвели около 12% от полупроводниците в световен мащаб, което е спад спрямо 40% през 1990 г.

Мита върху чиповете вероятно ще бъдат насочени към Китай, с който Вашингтон все още води преговори за търговско споразумение.

„В САЩ има толкова сериозни инвестиции в производството на чипове, че голяма част от сектора ще бъде освободена от мита“, коментира Мартин Чорземпа, старши сътрудник в Института за международна икономика „Питърсън“.

ЕС съобщи, че е приел единично мито от 15% за по-голямата част от износа си, включително коли, чипове и фармацевтични продукти. Южна Корея и Япония заявиха поотделно, че САЩ са се съгласили да не им налагат по-неблагоприятни мита от другите страни за чипове, като предлагат също мито от 15%.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN