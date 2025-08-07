Застрахователните загуби от природни бедствия стигат 80 млрд. долара за полугодието

Оценката е почти двойно по-висока от средната стойност за последното десетилетие

Световните застрахователни загуби от природни бедствия достигат 80 млрд. долара през първата половина на 2025 г., показват предварителни оценки на Swiss Re Institute, цитирани от Reuters. Основните причини са горските пожари в Калифорния и силните бури в Съединените щати.

Оценката е почти двойно по-висока от средната стойност за последното десетилетие и показва нарастващата тенденция на загуби, причинени от метеорологични бедствия. Това принуждава застрахователната индустрия да затяга условията по полиците, да увеличава премиите и да преразглежда внимателно рисковите си модели.

От Swiss Re Institute посочват, че общите застрахователни загуби за годината може да надхвърлят прогнозата от 150 млрд. долара, тъй като активността при природни катастрофи обикновено е по-висока през второто полугодие заради сезона на ураганите.

„Най-сигурният начин за повишаване на устойчивостта и безопасността на хората е удвояване на усилията за превенция и адаптация. Именно в тази насока всеки може да допринесе, като помогне за намаляване на загубите още преди те да настъпят“, посочи главният икономист на Swiss Re Жером Хегели.

През 2024 г. ураганите Хелийн, Милтън и Берил удариха САЩ, като опустошиха цели общности и причиниха загуби за десетки милиарди долари, припомня агенцията.

Изправени пред ескалиращи климатични рискове, застрахователите се оттеглят от зони с висок риск, като оставят след себе си разширяващи се пропуски в покритието и излагат уязвимите общности на нарастващ финансов натиск.

Швейцарският институт за рефинансиране оценява застрахователните загуби на 40 млрд. долара само от горските пожари в Лос Анджелис, най-големите досега в региона.

Загубите от горски пожари като цяло се увеличават рязко през последното десетилетие заради покачващите се температури, продължителните суши и променящите се модели на валежите.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN