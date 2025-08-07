Какви са основните причини за инфлацията според БНБ?

Годишната инфлация е достигнала 2.9%

Недостигът на работна ръка и силното частно потребление са основните фактори, стоящи зад инфлационния натиск. Това става ясно от второто издание за годината на „Икономически преглед“ на БНБ, съдържащ данни до 9 юли, предава БНР.

Годишната инфлация, измерена по хармонизирания индекс на потребителските цени (европейската методология), е достигнала 2.9% през май 2025 г. спрямо 2.1% в края на 2024 г. Основният принос за ускорението идва от повишението на цените при храните и услугите.

Икономическият растеж в страната се забавя през първото тримесечие на 2025 г., като годишното увеличение на БВП възлиза на 2.9%. Основни двигатели остават вътрешното търсене, докато нетният износ оказва все по-негативно влияние. Частното потребление нараства с 9.0% в реално изражение на годишна база, подкрепено от ръста в заетостта и увеличението на разполагаемия доход на домакинствата.

Според анализа на БНБ, „най-силно влияние за ускорената инфлация оказват нарастващите разходи за труд на единица продукция, съчетани със засиленото частно потребление, което дава възможност на фирмите да прехвърлят по-високите производствени разходи върху крайните потребители“.

Централната банка отбелязва още, че за периода януари – май 2025 г. годишният темп на растеж на кредитите за домакинствата се е задържал близо до нивата от края на 2024 г., достигайки 20.7% през май. Докато при потребителските кредити се наблюдава известно забавяне на растежа, жилищните кредити запазват водещата си роля и продължават да отбелязват стабилен растеж, допълват от БНБ.

