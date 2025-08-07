Как и къде да подадем сигнал за злоупотреби след въвеждането на еврото?

Всеки гражданин има право да подаде сигнал при установяване на нередности

Контролът и санкционирането на търговски злоупотреби, свързани с въвеждането на еврото, ще бъдат поверени на няколко основни институции. Това са Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите (НАП) и сектор „Икономическа полиция“ към МВР.

Всеки гражданин ще има право да подаде сигнал за нередности до КЗП или до съответния компетентен орган. При установени нарушения на правилата за конвертиране или закръгляване на цени, търговците ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.

Българската народна банка и Комисията за финансов надзор също ще упражняват контрол, в рамките на своите правомощия. Те ще следят за спазването на изискванията от страна на поднадзорните си лица, сред които са банките, застрахователните и пенсионните дружества.

Сигнали за нарушения ще могат да се подават онлайн – както чрез интернет страниците на съответните институции, така и чрез специалната страница за еврото. Допълнително улеснение за гражданите е мобилното приложение, разработено от Комисията за защита на потребителите.

Приложението дава възможност за бързо и удобно подаване на жалби – включително на място, директно от търговския обект. Ако потребителят установи нарушение, той може да го заснеме с телефона си и да изпрати сигнала си незабавно, като прикачи снимков материал в подкрепа на твърдението си.

Системата предоставя информация в реално време за хода на проверката и получените отговори. Всеки потребител разполага с личен архив на подадените от него сигнали и може по всяко време да проследи техния статус.

За използването на приложението е необходима регистрация, която отнема между две и три минути. Потребителите, които вече имат регистрация в сайта на КЗП, получават автоматичен достъп и до мобилната платформа.

Мобилното приложение е разработено от „Информационно обслужване“ АД и е достъпно както за устройства с операционна система iOS, така и за Android.

