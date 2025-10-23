Следващото поколение милионери ще бъдат водопроводчици и електротехници

„Занаятчийският сегмент на всяка икономика ще процъфтява"

Бързият растеж на изкуствения интелект доведе до нарастващи опасения сред много работници относно работата им, особено на начални позиции. Но ако се вслушате внимателно в хората, които стоят зад технологичния бум, тези опасения трябва да бъдат заменени с размисъл за потенциалните нови работни места, които биха могли да създадат възможности за заетост. Главният изпълнителен директор на Nvidia, Дженсън Хуанг, казва, че има хиляди работни места за млади хора благодарение на бързия растеж на центровете за данни, но те трябва да са готови да учат професионално училище. Хуанг подчертава, че бумът на изкуствения интелект създава огромно търсене на квалифицирани занаятчии и че центровете за данни се нуждаят от физическа инфраструктура.

Освен това, според него, бумът в инфраструктурата и жилищното строителство е изправен пред сериозен недостиг на работна ръка. Глобалните капиталови инвестиции в центрове за данни в индустрията ще достигнат седем трилиона долара до 2030 г.

Търсят се строителни работници

„Ако сте електротехник, водопроводчик, дърводелец - ще ни трябват стотици хиляди от тези работници, за да построим всички тези фабрики“, каза Хуанг пред британския Channel 4 News, добавяйки: „Занаятчийският сегмент на всяка икономика ще процъфтява. Ще трябва да удвоявате, удвоявате и удвоявате всяка година.“

Център за данни с площ от 250 000 квадратни фута може да наеме до 1500 строителни работници по време на строителството – много от които печелят повече от 100 000 долара, плюс извънреден труд – без да е необходимо висше образование. След завършването му, около 50 щатни работници поддържат съоръжението. Но всяко от тези работни места стимулира допълнителни 3,5 в околната икономика, съобщава Fortune.

Според Хуанг, следващата вълна от възможности се крие във физическата страна на технологиите, а не в софтуера, и твърдението му, че следващото поколение американски милионери ще бъдат водопроводчици и електротехници, а не софтуерни инженери или завършили MBA, е храна за размисъл.

Хиляди работници са в неизвестност

Ако се анализира задълбочено недостигът на занаятчии, е необходимо да се анализира и образованието на младите поколения, водени от поговорката - учи, вземи диплома, за да можеш по-късно да се прехранваш добре от труда си - в миналото, поне две десетилетия, поколения са се насочвали към университета, а не към изучаване на занаяти.

Главният изпълнителен директор на Ford Джим Фарли също предупреждава за недостиг на квалифицирани работници, заявявайки, според Fortune, че Съединените щати не могат да постигнат амбициозните си цели в областта на изкуствения интелект, ако им липсват ключовите работници за укрепване на инфраструктурата за изграждане на технологията. С прогнозата за пазар на изкуствен интелект, който ще нарасне до 4,8 трилиона долара до 2033 г., Фарли казва, че САЩ са пренебрегнали работната сила, необходима за изграждането и поддръжката на центрове за данни и производствени предприятия.

