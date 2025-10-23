БНБ: Няма риск за банковата система от санкциите на САЩ срещу „Лукойл“ и „Роснефт“

Санкциите може да засегнат някои български фирми

Българската народна банка (БНБ) съобщи, че следи внимателно последиците от новите санкции на Съединените щати срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, но към момента няма риск за стабилността на банковата система у нас.

Санкциите са наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) съгласно Изпълнителна заповед №14024. Те засягат руските енергийни компании, техните дъщерни дружества и всички фирми, в които те притежават над 50% от капитала.

В България, които имат значимо присъствие в енергийния сектор и чиито финансови потоци преминават през българските банки. Затова БНБ извършва анализ на възможните последици от прилагането на американските санкции.

От централната банка уточняват, че не е установен пряк кредитен риск, който да застрашава финансовата стабилност в страната. Въпреки това, санкциите може да засегнат отделни фирми и договорни отношения, особено ако са свързани с руски енергийни структури.

OFAC е предвидила и преходен период („wind-down period“) за уреждане на текущи задължения по вече съществуващи договори. Това дава възможност на засегнатите компании и банки да приключат действащи сделки преди пълното влизане в сила на ограниченията.

БНБ подчертава, че всяка търговска банка сама трябва да взема решения относно взаимоотношенията си с потенциално засегнати клиенти, като стриктно спазва българското и европейското законодателство, правилата срещу изпирането на пари и международните санкционни режими.

Освен това банките трябва да отчитат риска от т.нар. вторични санкции – наказания, които могат да бъдат наложени на институции, работещи с лица или компании, нарушаващи режима на OFAC.

Българската народна банка заявява, че работи в тясна координация с Министерството на финансите и други компетентни институции, за да оцени ефекта от санкциите и да предприеме необходимите мерки при нужда.

„Българската народна банка продължава да следи развитието на ситуацията, като поддържа активна комуникация с националните и международните институции, и ще информира обществеността при наличие на обстоятелства, изискващи допълнителни действия или разяснения.“, се посочва в официалното съобщение на институцията.

