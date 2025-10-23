Голяма компания с присъствие и у нас съкращава част от служителите си в Европа

Броят на служителите в България е над 1 000 души

Германският технологичен гигант Bosch обяви поредица съкращения в различни свои заводи, като общо ще бъдат засегнати хиляди служители в Европа.

В Германия компанията планира да съкрати 13 000 работни места в звеното си, което произвежда автомобилни части. Причината са стагнацията на пазара и нарастващата конкуренция от компании като Tesla и китайската BYD. Bosch посочва за причина и нарастващите разходи, частично предизвикани от митата на САЩ, наложени от президента Доналд Тръмп. Компанията заяви, че планира „намаляване на разходите на всички нива възможно най-бързо“.

Освен съкращенията в Германия, 170 души ще бъдат освободени от завода на Bosch в Жуку в Румъния, съобщи Hacking Work. В момента заводът разполага с около 3 300 служители и произвежда електронни управляващи блокове за системи за подпомагане на шофирането, безопасност и комфорт на движението.

„Развитието на бизнеса на Bosch е затруднено от отслабналата световна икономика и автомобилен пазар. Предвид развитието на пазара, продължаваме да очакваме спад в производството на превозни средства и значително увеличение на конкуренцията“, заявиха представители на компанията.

Компанията е представена в България от над 30 години, а броят на служителите на Bosch в България е над 1 000 души. Към момента няма данни страната ни да бъде засегната от съкращенията.

