Европейските държави са съгласни с прекратяването на вноса на руски газ

Пълната забрана ще влезе в сила от 1 януари 2028 г.,

Съветът на Европейския съюз обяви, че днес е одобрил своята преговорна позиция по предложението за прекратяване на вноса на руски природен газ. Инициативата цели да ограничи зависимостта от руска енергия, след като Москва използва газовите доставки като инструмент за натиск, което доведе до сериозни сътресения на енергийния пазар в Европа, предава БТА.

Снимка: Reuters

Предложението включва поетапно въвеждане на правно обвързваща забрана за внос на руски газ. Страните членки на ЕС са се съгласили пълната забрана да влезе в сила от 1 януари 2028 г., като настояват тя да започне да се прилага още от 1 януари следващата година, с възможност за преходен период за вече действащите договори. По-точно – краткосрочните договори, сключени до 17 юни 2025 г., ще могат да се изпълняват до 17 юни 2026 г., а дългосрочните – до началото на 2028 г.

Корекции на съществуващите договори ще бъдат позволени единствено с цел покриване на конкретни оперативни нужди и няма да се допускат увеличения на доставяните количества, с ограничени изключения за някои вътрешноконтинентални държави. Освен това, Съветът планира въвеждането на режим на предварително разрешение за целия внос на руски газ.

Снимка: iStock

Съгласно предложените мерки, страните от ЕС ще трябва да представят национални планове за диверсификация на енергийните си източници, освен ако не докажат, че вече не получават руски газ – нито директно, нито чрез посредници. Това задължение ще важи и за онези държави, които все още внасят руски петрол, като целта е да прекратят този внос до 1 януари 2028 г., се допълва в информацията.

През последните години зависимостта на ЕС от руски газ и петрол рязко намаля. Делът на руския петролен внос е спаднал под 3% през тази година, а при газа – до около 13%. Въпреки това, годишната стойност на руския енергиен внос все още надхвърля 15 милиарда евро. Европейската комисия вече направи предложения през май и юни за постепенно премахване на оставащия руски енергиен внос. Следващата стъпка в процеса ще бъдат преговорите с Европейския парламент.

