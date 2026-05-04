САЩ съкращава 5000 от военните си в Германия - какви са причините?

От Пентагона уточниха, че решението е взето след цялостен преглед на разположението на силите в Европа
Министерството на отбраната на САЩ планира да изтегли около 5000 военнослужещи от Германия на фона на изострящ се спор между президента Доналд Тръмп и канцлера Фридрих Мерц относно войната с Иран. Решението идва непосредствено след като Тръмп разкритикува Мерц за изказването му, че САЩ са били „унижени“ от иранските преговарящи, което допълнително изостри напрежението между двете страни, предава ВВС.
Към момента САЩ поддържат значително военно присъствие в Германия, с над 36 000 действащи войници, разположени в различни бази. Германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че присъствието на американските сили в Европа остава важно както за Германия, така и за самите САЩ, но също така отбеляза, че подобно изтегляне не е изненадващо и е било очаквано развитие.
От Пентагона уточниха, че решението е взето след цялостен преглед на разположението на силите в Европа и е съобразено с актуалните военни нужди и условия на място. Говорителят Шон Парнел посочи, че заповедта е издадена от министъра на отбраната Пит Хегсет, като се очаква изтеглянето да бъде реализирано в рамките на шест до дванадесет месеца.
Междувременно Тръмп засили критиките си към европейските съюзници и НАТО, обвинявайки ги в липса на подкрепа по ключови въпроси, включително действията около Ормузкия проток. Той дори намекна, че може да обмисли изтегляне на американски войски и от Италия и Испания, като подчерта, че тези държави не са оказали достатъчно съдействие.
От своя страна Мерц заяви, че според него САЩ нямат ясна стратегия спрямо Иран и постави под въпрос резултатите от преговорите, които според него са били неблагоприятни за Вашингтон. В отговор Тръмп го обвини, че „не знае за какво говори“ и отправи критики към състоянието на Германия. На този фон САЩ продължават да поддържат най-голямото си военно присъствие в Европа именно в Германия, докато паралелно намаляват силите си в страни като Румъния, което предизвиква притеснения сред източноевропейските съюзници, особено по отношение на Русия.