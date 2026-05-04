Министерството на финансите ще предложи ДЦК за 210 млн. евро на аукцион

Това ще бъде деветият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро ще предложи Министерството на финансите на аукцион, насрочен за 11 май тази година, става известно от съобщение на сайта на Българската народна банка. Предложеното количество ще бъде от емисия № BG 20 400 26 218 с фиксиран лихвен процент в размер на 3,5 на сто.

Това ще бъде деветият аукцион за пласиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година, предаде БТА. Общият размер на новия дълг, набран от началото на тази година, възлиза на 1,2 млрд. евро. Ако аукционът бъде успешен, то емитираният дълг през тази година ще достигне 1,41 млрд. евро.

През 2026 година Министерството на финансите пласира на два пъти количества от емисия № BG 20 400 26 218. През февруари бяха емитирани ДЦК за 150 млн. евро при средна годишна доходност от 3,84 на сто, а през април бе предложено същото количество при постигната средна годишна доходност от 4,18 на сто.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг.

