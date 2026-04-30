Кои европейски държави харчат най-много за отбрана?

Берлин активно работи по мащабна модернизация на армията си чрез над 150 големи проекта

Военните разходи на европейските държави членки на НАТО през изминалата година са нараснали с най-бързия темп от 1953 г. насам. Това подсказва, че европейските лидери започват реално да изпълняват ангажиментите си за по-високи инвестиции в отбраната. След засиления натиск от страна на САЩ, включително критиките на президента Доналд Тръмп към съюзниците за неизпълнени цели, инвестициите в Европа през 2025 г. са се увеличили с 14%. Това е най-големият ръст сред всички континенти, като общата сума достига 739 милиарда евро, предава Еuronews.

По данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира (SIPRI), това е най-сериозното увеличение от 50-те години на миналия век и приблизително двойно повече спрямо нивата отпреди десетилетие. Причината е стремежът на много държави от НАТО да постигнат новата цел за разходи за отбрана в размер на 5% от БВП до 2035 г.

Снимка: iStock

Германия също отбелязва значителен скок, като през миналата година е инвестирала около 97 милиарда евро в отбрана – увеличение от 24% спрямо 2024 г. Така страната изпреварва Обединеното кралство и се превръща в най-големия инвеститор в отбраната в Европа и четвъртия в света след САЩ, Китай и Русия.

Берлин активно работи по мащабна модернизация на армията си чрез над 150 големи проекта. Те включват нови оръжейни системи, обновяване на оборудването, както и укрепване на инфраструктурата и киберсигурността. Част от усилията са насочени към модернизиране на пехотата и подобряване на противовъздушната отбрана, както и към разширяване на военноморските способности и развитие на военни космически програми.

Увеличения на военните разходи се наблюдават и в други европейски държави. Италия отчита ръст от 20%, достигайки нива, сравними с тези на Израел, докато Испания бележи още по-значителен скок от 50%, с което за първи път от десетилетия изпълнява предишната цел на НАТО от 2% от БВП.

Когато се разглеждат разходите като дял от БВП, се вижда кои страни поставят отбраната сред основните си приоритети. В Европа водещи са държави, разположени близо до Русия, като Полша, Латвия, Естония и Норвегия, докато страни като Исландия, Ирландия и Швейцария остават с най-ниски нива.

В глобален план войната в Украйна продължава да оказва влияние върху разходите. САЩ отбелязват спад, основно поради липсата на нова одобрена помощ за Киев през 2025 г., за разлика от предходните години. Въпреки това страната остава водеща по военни разходи, следвана от Китай и Русия, която продължава да увеличава бюджета си, адаптирайки стратегиите си към продължителния конфликт.