САЩ с рекорден държавен дълг

Нивото му е напът да надмине това на Италия и на Гърция

Дългът на правителството на САЩ към БВП на страната е напът да надхвърли нивата както в Италия, така и в Гърция за първи път през този век, сочат прогнози на МВФ, които подчертава тежкото състояние на американските публични финанси.



Брутният държавен дълг в САЩ ще се увеличи с повече от 20 процентни пункта отсега нататък, за да достигне 143,4% от БВП на страната до последната година на десетилетието, показват прогнозите на МВФ, надхвърляйки предишните рекорди, поставени след коронависуната пандемия, съобщава БНР.



Това се случва, след като МВФ прогнозира, че бюджетният дефицит на САЩ ще се колебае над 7% от БВП през всяка една година до 2030 г. - най-високият дефицит сред всички силно развити държави, оценявани от Фонда за тази година и останалата част от десетилетието.

Италия и Гърция отдавна са откроявани от икономистите заради крехките си публични финанси. И двете страни бяха в центъра на кризата с държавния дълг в еврозоната от 2010-2012 г., като Гърция се нуждаеше от спасителен план и преструктуриране, наблюдавани от МВФ и ЕС.



Но се очаква тежестта на държавния дълг и в двете европейски страни да намалее в края на десетилетието, тъй като те ще контролират стриктно бюджетните си дефицити., отбелязва финансово издание.



За разлика от това, съотношението дълг към БВП на САЩ ще продължи да нараства през 2030 г., според данни на МВФ, публикувани този месец, като Бюджетната служба на Конгреса очаква това отношение да се увеличава и десетилетия след това.



Федералният дефицит на САЩ се увеличи бързо по време на администрацията на президента Байдън, въпреки че безработицата се колебаеше около рекордно ниски нива. Прогнозите на МВФ показват, че администрацията на настоящия президент Тръмп прави малко, за да се справи с проблема.



Джо Лаворня, икономически съветник на министъра на финансите на САЩ Скот Бесънт, заяви по-рано този месец, че администрацията на Тръмп е постигнала напредък в намаляването на разходите и увеличаването на приходите чрез американските импортни мита.

Брутният държавен дълг на САЩ остава под нивата както на Италия, така и на Гърция поне от началото на хилядолетието, според данни на МВФ. Измервателният инструмент е широка мярка за задлъжнялост, която включва както централното, така и местното правителство.



МВФ обаче очаква нетното дългово бреме на Италия да намалява от 2028 г. нататък, като в същото време Фондът не направи прогнози за нетния дълг на Гърция. Италия отдавна се бори да ограничи дълговото си натоварване поради слабите темпове на растеж на БВП, като МВФ прогнозира икономическа експанзия от само 0,5% тази година и 0,8% през 2026 г.



Въпреки това правителството на италианския премиер Джорджия Мелони спечели похвали от чуждестранни инвеститори за усилията си да намали бюджетния дефицит на Рим. Тази година се прогнозира, че Италия ще завърши годината с първичен излишък от 0,9% от БВП, което е по-високо от първоначално прогнозираните 0,5%.

Рим очаква фискален дефицит – който беше 8,1% от БВП през 2022 г., годината, в която Мелони встъпи в длъжност – от 3% от БВП тази година, което би позволило на Италия да излезе от процедурата на ЕС за свръхдефицит година по-рано от планираното.

