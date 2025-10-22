Новият дълг на страната ни стигна рекордните 17,1 млрд. лв.

Правителството изтегли нов заем

Правителството изтегли нов заем от 300 млн. лв. от вътрешния пазар, с което новопоетият държавен дълг от началото на годината достигна рекордните 17.1 млрд. лв.

На 20 октомври Министерството на финансите е пласирало 3-годишни ДЦК при средна лихва от 2,47% годишно. От министерството напомнят, че подобна емисия вече е имало през януари 2025 г., която е пласирана при по-неизгодни за държавата условия - с лихва от 2,75%.

Припомняме, че в закона за държавния бюджет за 2025 г. бе предвиден рекордно висок таван на нов държавен дълг от 18,9 млрд. лева, въпреки че бюджетният дефицит за тази година е планиран на 6.4 млрд. лв. Заедно с изплащането на стар дълг, чиито падежи са през тази година, нуждата от финансиране бе определена за 12 млрд. лв., пише "Сега"

Правителството обяви, че разликата от близо 7 млрд. лв. ще бъде използвана за капитализацията на десетина държавни дружества, сред които ББР, БЕХ, Напоителни системи, Терем и др.

Днес Министерски съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. Средствата са необходими за покриване на оперативните разходи за 2025 г. на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“.

