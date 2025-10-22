1 USD
БГ Бизнес Новият дълг на страната ни стигна рекордните 17,1 млрд. лв.

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Правителството изтегли нов заем

Правителството изтегли нов заем от 300 млн. лв. от вътрешния пазар, с което новопоетият държавен дълг от началото на годината достигна рекордните 17.1 млрд. лв. 

На 20 октомври Министерството на финансите е пласирало 3-годишни ДЦК при средна лихва от 2,47% годишно. От министерството напомнят, че подобна емисия вече е имало през януари 2025 г., която е пласирана при по-неизгодни за държавата условия - с лихва от 2,75%.

6,24 милиарда лв. на червено: България приключи 2024 с дефицит от 3% от БВП

Припомняме, че в закона за държавния бюджет за 2025 г. бе предвиден рекордно висок таван на нов държавен дълг от 18,9 млрд. лева, въпреки че бюджетният дефицит за тази година е планиран на 6.4 млрд. лв.  Заедно с изплащането на стар дълг, чиито падежи са през тази година, нуждата от финансиране бе определена за 12 млрд. лв., пише "Сега"

Правителството обяви, че разликата от близо 7 млрд. лв. ще бъде използвана за капитализацията на десетина държавни дружества, сред които ББР, БЕХ, Напоителни системи, Терем и др.

Днес Министерски съвет даде съгласие акционерното участие на държавата в капитала на „София Тех Парк“ да бъде увеличено с парична вноска в размер на 3 939 900 лв. Средствата са необходими за покриване на оперативните разходи за 2025 г. на „Суперкомпютър с производителност от порядъка на петафлопс“.

