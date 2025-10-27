Частният сектор в еврозоната отчита най-силен растеж от две години

Подобрението е обхванало както услугите, така и производството

През октомври активността в частния сектор на еврозоната се е увеличила с най-бързия си темп от средата на 2023 г., подкрепена основно от силния растеж на услугите в Германия, докато Франция продължава да изостава със задълбочаващо се свиване. Новите данни показаха ускоряване на икономическото възстановяване в блока след няколко месеца на колеблив растеж, предава Euronews.

По предварителни оценки, съставният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) за еврозоната се е повишил през октомври до 52,2 пункта спрямо 51,2 през септември, което отбелязва девети пореден месец на растеж и най-силното отчитане от май 2023 г. Резултатът надмина пазарните очаквания за забавяне до 51, подсказвайки, че икономическата активност в еврозоната отново набира скорост. Подобрението е обхванало както услугите, така и производството, макар че водеща роля продължава да има секторът на услугите, достигнал най-високите си нива от август 2024 г.

PMI индексът за услугите се е повишил до 52,6 през октомври от 51,3, надхвърляйки прогнозите от 51,1, докато индексът за производството се е изкачил до 50 – за първи път в експанзивна зона от средата на 2022 г. Заетостта също се е върнала към растеж, подпомогната от стабилизиране на натрупаните задачи. Натискът върху производствените разходи е отслабнал, но компаниите са увеличили продажните цени с най-бързия темп от седем месеца, което сигнализира за умерено покачване на инфлацията. Експерти смятат, че това потвърждава правилността на решението на ЕЦБ да запази лихвените проценти без промяна.

Германия и Франция, двете най-големи икономики в еврозоната, продължават да вървят по различни пътища. В Германия възстановяването се ускорява – композитният индекс PMI се е повишил до 53,8 от 52,0, подкрепен от стабилен растеж на услугите и стабилизиращо се производство. Новите поръчки се увеличават, а неизпълнените задачи растат за първи път от 2022 г. Въпреки това, проблемите във веригите за доставки, особено при полупроводниците, все още затрудняват ключови индустрии като автомобилната и машиностроенето.

Снимка: bTV

За разлика от това, френската икономика продължава да се свива. Композитният PMI за Франция е спаднал до 46,8 пункта през октомври от 48,1 през септември – най-ниско ниво от февруари и 14-ти пореден месец на спад. Услугите са намалели до 47,1, а производството остава под прага от 50 при 48,3. Политическата несигурност около бюджета за 2026 г. и правителството на премиера Себастиан Льокорню се посочва като фактор, който засилва слабостта на икономическата среда във Франция.

На финансовите пазари реакцията остана сдържана, тъй като инвеститорите очакваха ключови данни за инфлацията в САЩ. Индексът Euro STOXX 50 се задържа стабилен, а германският DAX почти не се промени. Френският CAC 40 обаче се понижи с 0,39%, повлиян от вътрешните икономически притеснения. Сред отделните компании, акциите на ENI поскъпнаха с 2,44% благодарение на по-добрите резултати и повишаващите се цени на петрола, докато Sanofi, Saab и Valeo също отчетоха силни печалби. Еврото остана стабилно при 1,16 долара, а доходността по германските държавни облигации леко се покачи до 2,61%.

