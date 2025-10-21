Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева на вътрешния пазар

Емисията е деноминирана в лева и е с падеж на 22 януари 2028 г.

Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа (ДЦК) със срок на падеж три години и обща номинална стойност 300 милиона лева на аукцион, проведен на вътрешния пазар в понеделник, съобщиха от ведомството.

Емисията (№ BG 2030025113) е деноминирана в лева, с падеж на 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента. Среднопретеглената годишна доходност, постигната на аукциона, е 2,47 процента.

Общият размер на подадените поръчки е 366,25 милиона лева, което съответства на коефициент на покритие 1,22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 милиона лева възлиза на 61 базисни точки, уточняват от министерството.

С последната операция общият размер на набрания дълг на вътрешния пазар през тази година възлиза на 3 млрд. лева, като това се случи в рамките на 12 аукциона, показва справка на БТА в данните на финансовото ведомство. Освен това Министерството на финансите излезе на два пъти на международните капиталови пазари, където емитира облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева) през април и за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева) през юли.

Така общият размер на новия държавен дълг, набран на вътрешния и външния пазар през 2025 г., възлиза на около 17,1 милиарда лева. Максималният размер на новия дълг, разрешен за годината, е 18,9 милиарда лева.

