1 USD
1.6781 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$108,379.0
Последвайте ни
1 USD
1.6781 BGN
Петрол
60.84 $/барел
Bitcoin
$108,379.0
БГ Бизнес Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева на вътрешния пазар

Министерството на финансите пласира нов дълг за 300 млн. лева на вътрешния пазар

bTV Бизнес екип

Емисията е деноминирана в лева и е с падеж на 22 януари 2028 г.

Министерството на финансите пласира държавни ценни книжа (ДЦК) със срок на падеж три години и обща номинална стойност 300 милиона лева на аукцион, проведен на вътрешния пазар в понеделник, съобщиха от ведомството.

Емисията (№ BG 2030025113) е деноминирана в лева, с падеж на 22 януари 2028 г. и годишен лихвен купон от 2,75 процента. Среднопретеглената годишна доходност, постигната на аукциона, е 2,47 процента.

Общият размер на подадените поръчки е 366,25 милиона лева, което съответства на коефициент на покритие 1,22. Отчетеният спред спрямо бенчмарковите германски федерални облигации за одобрения обем от 300 милиона лева възлиза на 61 базисни точки, уточняват от министерството.

От учители към ментори: Как дигитализацията преобръща обучението?

С последната операция общият размер на набрания дълг на вътрешния пазар през тази година възлиза на 3 млрд. лева, като това се случи в рамките на 12 аукциона, показва справка на БТА в данните на финансовото ведомство. Освен това Министерството на финансите излезе на два пъти на международните капиталови пазари, където емитира облигации за 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева) през април и за 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева) през юли.

Индия въвежда нови задължителни изисквания за пътуващите - ето какви

Така общият размер на новия държавен дълг, набран на вътрешния и външния пазар през 2025 г., възлиза на около 17,1 милиарда лева. Максималният размер на новия дълг, разрешен за годината, е 18,9 милиарда лева.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата