САЩ и Япония подкрепиха йената с първа съвместна намеса от 2011 г.

Решението дойде, след като японската валута достигна най-ниското си ниво от четири десетилетия

Япония и Съединените щати заявиха, че са готови да предприемат нови действия, след като извършиха първата си съвместна операция от 28 години насам за подкрепа на йената. Решението дойде, след като отслабналата японска валута достигна най-ниското си ниво от четири десетилетия.

Йената отслабва заради разликата между лихвените проценти в Япония и САЩ - фактор, който стимулира т.нар. „carry trade“ (сделки, при които инвеститорите заемат средства при ниски лихви и ги влагат в активи с по-висока доходност), както и заради опасенията относно огромния дълг на Япония при новия премиер Санае Такаичи.

Размерът на съвместната операция на 31 юли не беше разкрит, но това беше първата подобна намеса от 2011 г., когато САЩ, Япония и други членове на Г-7 продаваха йени, за да ограничат прекомерното им поскъпване след силното земетресение.

Последният път, когато Вашингтон и Токио са купували йени, е бил през 1998 г., заяви японският финансов министър, цитиран от АФП.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди координираната намеса на борда на президентския самолет Air Force One, определяйки я като „сигнал за приятелство“ към Япония и „добра за световната икономика“.

„И ние винаги ще бъдем до Япония. Япония беше много добра към нас, с изключение, разбира се, на Пърл Харбър“, заяви Тръмп, имайки предвид японското нападение срещу американската военноморска база в Тихия океан по време на Втората световна война.

„Няма да се поколебаем да участваме в допълнителни съвместни интервенции“, каза американският финансов министър Скот Бесент. Той настоя, че американските представители „силно подкрепят решителните пазарни и парични мерки на Япония за коригиране на значителното подценяване на йената“.

„Правителството на Такаичи навлиза в нова вълнуваща фаза на „Абеномиката“, тъй като близо 15 години на силни стимули създадоха устойчиви и стабилни основи на икономиката“, допълни той.

Това е препратка към съчетанието от агресивно разхлабване на паричната политика, фискални стимули и структурни реформи при убития бивш премиер Шиндзо Абе - фигура, на която първата жена премиер на Япония Такаичи силно се възхищава.

Интервенцията беше извършена, след като през миналия месец йената достигна 163,99 йени за долар - най-слабото ѝ ниво от 1986 г., предаде БГНЕС. На 31 юли тя поскъпна до 157,40 за долар - най-силната ѝ стойност от началото на май, а днес, 3 август, за кратко достигна 155,23, което предизвика спекулации за нова намеса.

„Това съвместно действие противодейства на прекомерната волатилност и хаотичните движения на японската йена през последните месеци“, заяви японският финансов министър Сацуки Катаяма. Тя добави, че Токио е „получил висока оценка за решителното съживяване и стимулиране на икономиката“.

„Това е първият път от 1998 г., когато Япония и САЩ извършват координирана интервенция за покупка на йени, така че естествено и двете страни направиха собствени оценки и решиха, че такава намеса е необходима, поради което действаха съвместно“, каза Катаяма.