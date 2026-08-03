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Свят Кой режим на климатика пести най-много електроенергия?

Кой режим на климатика пести най-много електроенергия?

Свят

bTV Бизнес екип

Замърсените филтри също могат да увеличат консумацията на електроенергия

През летните горещини климатикът често работи с часове, а това неизбежно се отразява и на сметката за ток. Малко хора обаче знаят, че изборът на правилния режим може значително да намали разхода на електроенергия. Според специалисти най-икономичният вариант е Eco режимът, който при някои модели е обозначен и като Energy Saving.

За разлика от стандартния режим на охлаждане, при който компресорът работи на максимална мощност, докато достигне зададената температура, Eco режимът регулира работата на климатика постепенно и по-ефективно. Така уредът поддържа комфортна температура с по-нисък разход на електроенергия, който според производителите може да бъде с до 30% по-нисък.

Тази настройка е най-подходяща, когато климатикът ще работи продължително - например през целия ден или през нощта. Ако обаче се приберете в силно нагорещено помещение, първоначално е по-добре да използвате Cool или Turbo режим, за да охладите бързо стаята, а след това да преминете към Eco за поддържане на температурата.

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Експертите предупреждават и за една от най-разпространените грешки - настройването на климатика на 16°C с надеждата помещението да се охлади по-бързо, пише Endesa. В действителност това не ускорява охлаждането, а само кара компресора да работи по-дълго и с по-голямо натоварване, което увеличава консумацията на електроенергия. Най-добър баланс между комфорт и икономия се постига при температура между 24°C и 26°C, като всеки градус под тази стойност може да повиши разхода с около 8%.

Останалите режими също имат своето предназначение. Auto автоматично регулира работата според температурата в помещението, но обикновено не е толкова икономичен, колкото Eco. Fan работи като обикновен вентилатор - почти не консумира електроенергия, но не охлажда въздуха. Sleep е създаден за нощна употреба - постепенно повишава температурата и намалява скоростта на вентилатора, което осигурява по-тиха работа и по-нисък разход. Dry пък намалява влажността и е особено полезен в дъждовни дни или в райони с влажен климат.

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Не по-малко важно е и редовното обслужване на климатика. Замърсените филтри затрудняват въздушния поток и могат да увеличат консумацията на електроенергия с до 20%. Затова специалистите препоръчват филтрите да се почистват редовно, а поне веднъж годишно да се извършва профилактика на уреда.

Ако искате да се радвате на прохлада, без сметката за ток да се превърне в неприятна изненада, най-доброто решение е да поддържате температура между 24 и 26 градуса и да използвате Eco режима винаги, когато климатикът ще работи продължително.

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Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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