Курсът на еврото и долара за 3 август 2026 г.

Курсът на еврото спрямо йената силно се понижи в сутрешнната междубанкова търговия във Франкфурт днес, след като Вашингтон и Токио потвърдиха, че са предприели съвместна интервенция в подкрепа на японската валута, предава БТА.

Еврото поевтиня с 1,67 на сто до 180,45 йени за едно евро, съобщават германски сайтове за финансова информация. Спрямо долара единната валута прибави 0,02 на сто до 1,1535 д., след като в петък Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1485 д. за едно евро.

Спрямо британската лира еврото поскъпна с 0,03 на сто до 0,8560 бр. лири, а спрямо швейцарския франк загуби 0,02 на сто до 0,9322 шв. франка.