×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Последвайте ни
1 USD
1.1485 BGN
Петрол
79.18 $/барел
Bitcoin
$62,788.3
Свят Петролът поевтинява, след като Тръмп отмени атака срещу Иран

Петролът поевтинява, след като Тръмп отмени атака срещу Иран

Свят

bTV Бизнес екип

Президентът на САЩ твърди, че е отложил „най-голямата атака от Втората световна война насам“

Цените на петрола се понижиха днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираната атака срещу Иран и надеждите за мирно споразумение в Близкия изток, предаде ДПА.

Барел суров петрол сорт Брент с доставка през октомври се търгуваше на малко над 83 долара по време на сутрешните търгове в Азия, което представлява спад от почти 7 процента.

Американският лек суров петрол WTI понижи цената си с 6,17 на сто до 79,47 долара за барел в електронната търговия.

Изкуствена древност: Тази страна изгражда копия на исторически селища за туристи

Тръмп съобщи, че е отложил „най-голямата атака от Втората световна война насам“, за да даде шанс за нови преговори с Иран.

Въпреки резкия спад в цените на петрола на фондовите пазари в Азия спадът продължи, като според анализаторите слабостта се дължи главно на нарастващите опасения, че бумът в областта на изкуствения интелект може да започва да губи инерция, пише БТА.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN 

 

 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Десислава Боцева

Десислава Боцева

Администрацията на Тръмп забранява новите китайски хуманоидни роботи
Айлин Дрикова

Айлин Дрикова

От Apple до собствена компания със $100 млн. инвестиции: Българинът, който превърна лицето в ключ
Борислава Кирилова

Борислава Кирилова

Недостиг на кадри, слаба реклама и липса на стратегия: Какво спира развитието на българския туризъм?
Стефани Боова

Стефани Боова

„Най-добрите десерти са направените с любов“: Как един французин донесе вкуса на кроасани в сърцето на София?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата