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Свят Най-добрите плажове на Халкидики за 2026 г.

Най-добрите плажове на Халкидики за 2026 г.

bTV Бизнес екип

Ето кои се наредиха в класацията

Цените и предлагането на плажовете в Халкидики останаха подобни на предишните сезони, но някои плажни барове и къмпинги бяха реновирани, а някои плажове получиха нови съоръжения и Сини знамена за чистотата на морето.

През 2026 г. Халкидики все още е една от най-търсените дестинации в Гърция - известна с красивите плажове и разнообразното си крайбрежие, което предлага всичко - от семейни плажове на Ситония до ексклузивни плажни барове на Касандра.

Халкидики има стотици плажове, но този списък включва най-важните, най-красивите и най-посещаваните на трите полуострова. Независимо дали търсите семеен плаж с плитка вода и шезлонги, залив, идеален за гмуркане, или уединено място, където можете да се насладите без тълпите - определено ще намерите всичко това на Халкидики.

Порталът Greece info публикува списък с плажове в Халкидики, сред които са най-красивите и интересни плажове в централната част на Халкидики, както и на трите полуострова - Касандра, Ситония и Атон.

Плажове в централно Халкидики през 2026 г.

Централно Халкидики е частта от Халкидики, разположена между Солун и трите ръкава (Касандра, Ситония и Атон). Тази част от крайбрежието често е пренебрегвана от мнозина, когато планират почивката си, въпреки че крие няколко наистина красиви и автентични места за плуване.

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Плаж Сахара - Най-големият плажен бар на Балканите. Широк пясъчен плаж близо до Неа Ираклия, известен със златистия си пясък и тюркоазено море. Плажът е оборудван с шезлонги, чадъри и плажни барове. Известен е и с летните си партита и концерти на живо.

Плаж Неа Каликратия - Дълъг пясъчен плаж с озеленени площи, шезлонги, кафенета и таверни; популярен сред семейства и местни жители.

Плаж Созополи - Просторен и предимно тих плаж с фин пясък и борови дървета на заден план, идеален за релакс и семейни излети.

Плажове на Касандра през 2026 г.

Касандра е най-развитата част на Халкидики, идеална за тези, които харесват удобства, барове, нощен живот и добре поддържани плажове. Ето някои от най-известните и посещавани плажове в целия регион.

Плаж Калитеа - Популярен и градски плаж с пясък, плажни барове и плитка вода, идеален за по-млади хора и семейства.

Плаж Сивири - Просторен и плитък плаж, подходящ за деца, с таверни по брега и изобилие от естествена сянка.

Плаж Посиди - Известен с фара и дългата пясъчна ивица, която се простира в морето; често ветровит, но красив.

Плаж Фурка - Семеен плаж с пясък и красива гледка към морето, близо до места за настаняване и таверни.

Плажове в Ситония през 2026 г.

Ситония е сърцето на природното богатство на Халкидики. Плажовете тук са по-разнообразни - с много скрити заливи, идеални за опознаване, къмпингуване и спокойна почивка. Мнозина смятат Ситония за най-красивия ръкав на Халкидики.

Акти Калогрия - Северната част на Калогрия, по-тиха и по-рядко посещавана, с фин пясък и чудесна морска вода.

Плаж Спатиес (Микри и Мегали) - Два малки залива близо до Калогрия, често по-малко посещавани и идеални за спокойствие.

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Плаж Агиос Йоанис - Просторен и красиво декориран плаж с много сянка и кристално чиста вода.

Плаж Ковиу - Малък залив със златист пясък и тюркоазена вода, много популярен сред местните туристи.

Плаж Елия - Дълъг плаж със смесица от пясък и камъчета, в подножието на борова гора, между Никити и Неос Мармарас.

Плаж Торони - Дълъг, просторен плаж с полегат вход към морето и гледка към останките от древния град.

Плаж Арменистис - Един от най-красивите и добре поддържани плажове в Ситония, с къмпинг, пазари и плажни барове.

Плажове на Атон 2026 

Атон е най-малко туристическата част на Халкидики, но все пак има страхотни плажове - особено в северната част, която не е под юрисдикцията на Атон. Ако търсите спокойствие, недокосната природа и автентично преживяване на Гърция, това е правилното място.

Плаж Урануполи - Градски плаж с малки камъчета, гледка към Амулиани и добри удобства, подходящ за семейства.

Плаж Комица - Дълъг, естествен плаж със златист пясък и плитко море, идеален за спокоен ден и бягство от тълпите.

Плаж Трипити - Плаж близо до фериботното пристанище за Амулиани, просторен, с шезлонги и чиста вода.

Плаж Ксиропотамос - Див, тих плаж със смесица от пясък и камъчета, без удобства и тълпи.

Плаж Гайдурониси - По-малко известен залив близо до Комица, подходящ за къмпинг и тиха природа.

Плажът Аликес, Амуляни – Най-известният плаж на острова, с бял пясък, плажни барове и постепенен вход към морето.

Плажът Мегали Амос, Амуляни – Тихи плажове с плитка и топла вода, подходящи за деца и релакс.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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