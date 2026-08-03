Колко минути трябва да работите за 1 топка сладолед в различни държави?

В наша съседка топка сладолед струва над 20 минути труд

Сладоледът е една от най-често купуваните храни през лятото, но замисляли ли сте се, колко точно трябва да работите, за да си го купите?. Проучване на Euronews, обхващащо 10 европейски държави, показва, че за да си позволят една топка сладолед, хората в Гърция трябва да работят най-дълго - почти три пъти повече време в сравнение с Германия. Анализът се основава на данни, събрани от журналисти на Euronews, както и на наскоро публикувани пазарни проучвания. Според тях Обединеното кралство е с най-високата сравнителна цена на сладоледа, докато Турция е с най-ниската. В разглежданите страни цената на една топка варира между около 1,15 и 4,10 евро, като се влияе от местоположението, вида на обекта, големината на порцията, избрания вкус и валутните курсове.

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Макар сравнението да се базира основно на цените в обикновени сладоледени магазини, туристическите райони се отличават със значително по-високи стойности. В голяма част от континентална Гърция една топка струва около 2,60 евро, но на популярните острови цената може да достигне между 4 и 6 евро. Подобна тенденция се наблюдава и в туристическите райони на Турция, където цените достигат около 1,85–2,20 евро.

За да установи колко работно време струва една топка сладолед, Euronews Business съчетава ценовите данни с информация за доходите и работното време. За държавите от ЕС са използвани данни на Евростат за нетния годишен доход на неженен човек без деца, получаващ средната национална заплата, а за Турция и Обединеното кралство - данни на ОИСР. След преобразуване на годишните нетни доходи в приблизително възнаграждение за минута чрез средните работни часове, се изчислява ориентировъчното време, необходимо за закупуването на една топка сладолед. Изчисленията не отчитат индивидуалните данъчни условия, различията в заплащането, работния режим или платения отпуск.

Резултатите показват, че в Германия за една топка сладолед са необходими около 7,4 минути нетно работно време. В Обединеното кралство това време е 9,3 минути, в Белгия - 11,4, в Италия - 13,2, а във Франция - 14,5 минути. Турция, Полша и Испания се нареждат около 15 минути, Португалия достига 16,6 минути, а Гърция - 20,9 минути. Това означава, че при използваните допускания гръцкият работник трябва да работи почти три пъти повече от германския, за да си позволи сладолед на сравнителната цена.

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През последните години сладоледът в Гърция е поскъпнал значително. Представителят на бранша Гликос посочва пред гръцкото издание Ta Nea, че цените са се увеличили с около 20% от 2020 г. насам, главно заради натрупания ефект от по-високите разходи за енергия. По думите му именно цената на енергията остава основното предизвикателство пред производителите, докато влиянието на цените на петрола е по-ограничено. В интервю за ERT News Radio 105.8 той уточнява, че през 2026 г. производствените разходи не са се увеличили допълнително и че повечето поскъпвания са настъпили през 2025 г. Цената на сладоледа зависи и от използваните съставки - качественият шамфъстък струва между 40 и 80 евро за килограм, докато класически вкусове като ванилия и ягода не са поскъпнали съществено. Влияние върху крайната цена оказват още наемите и местоположението на търговските обекти.

Последните официални данни показват, че инфлационният натиск при сладоледа постепенно отслабва, макар и с различна сила в отделните държави. Хармонизираният индекс на Евростат за сладолед и сорбета е намалял с 0,4% в ЕС и с 0,2% в еврозоната за периода до юни 2026 г. Най-голям спад е отчетен в Португалия (8,3%), следвана от Швеция (4,6%), Дания и Люксембург (по 2,8%), Гърция (2,6%) и Белгия (2,3%). В същото време цените са се повишили с 7,9% в Литва, 6,4% в Румъния, 3,8% в Словакия и 2,6% в Австрия. Сред държавите, включени в сравнението, инфлацията е 1,2% в Испания, 0,8% в Германия и 0,2% в Полша, докато във Франция, Белгия, Гърция и Португалия индексът отбелязва спад. Отрицателната инфлация не означава, че цените са се върнали към нивата отпреди 2020 г., а само че през юни 2026 г. ценовият индекс е бил по-нисък спрямо същия месец на предходната година.