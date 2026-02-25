BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Последвайте ни
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Свят Съседна на България страна одобри солидни съкращения в публичната администрация

Съседна на България страна одобри солидни съкращения в публичната администрация

Свят

bTV Бизнес екип

Кметствата ще съкратят 12 794 работни места до 2027 г.

Широкото коалиционно правителство на Румъния одобри постановление, с което ще бъдат съкратени работни места и държавни разходи в публичната администрация, в стремежа си да намали най-големия бюджетен дефицит в Европейския съюз, съобщава Ройтерс.

Кметствата ще съкратят 12 794 работни места най-късно до 2027 г., докато в цялата публична администрация мерките ще елиминират приблизително 10% от ефективно заетите работни места.

Съкращенията ще доведат до спестяване на 1,6 милиарда леи (310 млрд. евро) през 2026 г. и 3 милиарда леи (около 580 млн. евро) от 2027 г., каза министърът на регионалното развитие пред репортери късно във вторник.

Български институт изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на STOC 2026

Кметовете могат да изберат да отложат съкращенията на работни места до 2027 г., стига да намалят разходите за заплати с 10% тази година, предаде БНР. Съкращенията на работни места и разходи, които вече бяха направени от централното правителство миналата година, ще се отчитат в общите съкращения, каза още министърът, цитиран от Ройтерс.

Държавните болници, военните и работните места в националната сигурност ще бъдат освободени при спазване на условията.

Откакто взе властта миналия юни, коалиционното правителство преживя шест вота на недоверие, предимно заради увеличения на данъците и съкращения на разходите, насочени към намаляване на най-големия бюджетен дефицит в ЕС и запазване на инвестиционния рейтинг на дълга на Румъния. Но четирите партии в коалицията се затрудняват да се споразумеят за съкращения на работни места и бюджетът за 2026 г. все още не е одобрен.

Премиерът Илие Боложан заяви, че кабинетът ще внесе бюджет в парламента следващата седмица.

Цените на благородните метали отново нарастват

Правителството трябва да продължи да намалява дефицита от над 9% от БВП през 2024 г. до целта за тази година от 6,2%, като го стесни до европейския таван от 3% до края на десетилетието.

Също във вторник правителството одобри серия от схеми за подкрепа, стимули, държавна помощ и данъчни облекчения в подкрепа на икономическия растеж с общо въздействие от приблизително 5 милиарда евро до 2032 г. Икономиката изпадна в техническа рецесия в края на миналата година.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата