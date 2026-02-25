Най-скъпата пица в света струва повече от 11 000 евро: Ето с какво се приготвя

Италианският майстор на пица Ренато Виола е човекът, който стои зад тази рецепта. Тестото се приготвя от органично брашно и ферментира 72 часа, след което се оформя в пица с диаметър около 20 сантиметра. Гарнира се с три вида първокласен хайвер – Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic и Kaspia Beluga, както и с норвежки омар и седем вида сирена. Финалният щрих е розова сол от река Мъри в Австралия.

Цената включва не само храната, но и цялостното преживяване. Главният готвач пристига на място с помощник-готвач и сомелиер, като носи специално подбрани порцеланови съдове, прибори и напитки. Пицата се сервира със селекция от редки алкохолни напитки, сред които шампанско Krug Clos du Mesnil 1995, бренди Carta Real Sanches Romate Finos и коняк Louis XIII, смятан за един от най-скъпите в света, пише Biznis Kurir.

Конякът Louis XIII се произвежда от внимателно подбрани сортове грозде и отлежава десетилетия – понякога до един век – преди да бъде бутилиран в ръчно изработени кристални бутилки. Производството му често обхваща няколко поколения майстори.

„Луи XIII“ е само един от примерите за екстремния лукс в съвременната гастрономия. По света вече съществуват пици, гарнирани със злато, трюфели или висококачествено японско говеждо Kobe. В същото време популярността на пицата остава огромна – тя продължава да бъде едно от най-консумираните ястия в света и вдъхновява както масовата кухня, така и най-ексклузивните кулинарни експерименти.

