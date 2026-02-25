BGN → EUR
= 0.511292 EUR
Евро калкулатор
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Последвайте ни
1 USD
1.1777 BGN
Петрол
70.61 $/барел
Bitcoin
$64,992.7
Свят Най-скъпата пица в света струва повече от 11 000 евро: Ето с какво се приготвя

Най-скъпата пица в света струва повече от 11 000 евро: Ето с какво се приготвя

Свят
 

Цената включва не само храната, но и цялостното преживяване

Пицата отдавна е част от ежедневното меню по целия свят, но съществуват и версии, които се превръщат в истинско луксозно преживяване. Една от тях е пицата „Луи XIII“, създадена в италианския град Салерно, която струва над 11 000 евро и се приготвя директно в дома на клиента от екип професионалисти.

Италианският майстор на пица Ренато Виола е човекът, който стои зад тази рецепта. Тестото се приготвя от органично брашно и ферментира 72 часа, след което се оформя в пица с диаметър около 20 сантиметра. Гарнира се с три вида първокласен хайвер – Oscietra Royal Prestige, Kaspia Oscietra Royal Classic и Kaspia Beluga, както и с норвежки омар и седем вида сирена. Финалният щрих е розова сол от река Мъри в Австралия.

Gucci е критикувана за използване на AI в снимки за Седмицата на модата в Милано

Цената включва не само храната, но и цялостното преживяване. Главният готвач пристига на място с помощник-готвач и сомелиер, като носи специално подбрани порцеланови съдове, прибори и напитки. Пицата се сервира със селекция от редки алкохолни напитки, сред които шампанско Krug Clos du Mesnil 1995, бренди Carta Real Sanches Romate Finos и коняк Louis XIII, смятан за един от най-скъпите в света, пише Biznis Kurir.

Пуснаха българско евро с номинал 0

Конякът Louis XIII се произвежда от внимателно подбрани сортове грозде и отлежава десетилетия – понякога до един век – преди да бъде бутилиран в ръчно изработени кристални бутилки. Производството му често обхваща няколко поколения майстори.

„Луи XIII“ е само един от примерите за екстремния лукс в съвременната гастрономия. По света вече съществуват пици, гарнирани със злато, трюфели или висококачествено японско говеждо Kobe. В същото време популярността на пицата остава огромна – тя продължава да бъде едно от най-консумираните ястия в света и вдъхновява както масовата кухня, така и най-ексклузивните кулинарни експерименти.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM 

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Николай Димов

Николай Димов

Защо Employer Branding-ът е по-скоро маркетинг, отколкото HR инструмент

Георги Караманев

Георги Караманев

Как „Българска наука“ привлече 29 милиона погледа?
Христо Ласков

Христо Ласков

Каква е цената на истината?
Калоян Кирилов

Калоян Кирилов

Защо малките бизнеси трудно намират кой да ги купи?
Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата