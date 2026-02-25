BGN → EUR
КЕВР обсъжда нова цена на природния газ за март - ето каква

КЕВР обсъжда нова цена на природния газ за март - ето каква

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Увеличението ще е 1,7%

Комисията за енергийно и водно регулиране ще обсъди на открито заседание предложението на "Булгаргаз" за цената на природния, предава БНТ. От компанията предлагат за март 32,85 евро за мегават час, без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.Това е увеличение с 1,7%. Предстои КЕВР да вземе окончателно решение за цената на природния газ през март на закрито заседание, което ще се състои след общественото обсъждане.

Снимка: Ройтерс

Към януари цените на природния газ в Европа растяха заради необичайно студеното време в части от континента, достигайки най-високите си нива от близо шест месеца. Върху цените оказва влияние и напрегнатата ситуация около Иран, който е важен доставчик на природен газ за Турция.

Студеното време в Европа повиши цените на газа с 20% за седмица

Последните заплахи на правителството на САЩ срещу страни, които поддържат търговски отношения с Иран, засилиха опасенията за доставките. Вашингтон предупреди за възможно налагане на нови наказателни мита в размер на 25 на сто за търговските партньори на Иран.

Пазарът отчита и очакванията за по-силно търсене в Китай, който е най-големият купувач на втечнен природен газ в света.

