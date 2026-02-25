Български институт изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на STOC 2026

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.
Цените на благородните метали отново нарастват
Институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има пет научни статии, приети за ACM Symposium on Theory of Computing (STOC) 2026 – една от най-престижните международни конференции в областта на теоретичната компютърна наука. Форумът е класиран на първо място в тази област според Google Scholar.
С този брой приети публикации INSAIT се нарежда сред водещите научни институции, като има повече приети разработки от университети като Кеймбридж и Харвард и резултат, съпоставим с този на други големи университети от САЩ, Европа и Азия.
Конференцията STOC 2026 ще се проведе от 22 до 26 юни в Солт Лейк Сити, САЩ. Тя събира учени, които работят в области като алгоритми, теория на изчислителната сложност, криптография и разпределени системи – фундаментални направления, които стоят в основата на съвременните компютърни технологии.
Приетите статии са разработени от изследователската група „Теория и алгоритми“ на INSAIT, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор на MIT и бивш преподавател в Carnegie Mellon University. Групата работи върху основни проблеми в алгоритмите, теорията на кодирането и разпределените изчисления.
