Български институт изпревари Кеймбридж и Харвард по брой приети статии на STOC 2026

Разработките ще бъдат представени на форума през юни в САЩ

Институтът INSAIT към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ има пет научни статии, приети за ACM Symposium on Theory of Computing (STOC) 2026 – една от най-престижните международни конференции в областта на теоретичната компютърна наука. Форумът е класиран на първо място в тази област според Google Scholar.

С този брой приети публикации INSAIT се нарежда сред водещите научни институции, като има повече приети разработки от университети като Кеймбридж и Харвард и резултат, съпоставим с този на други големи университети от САЩ, Европа и Азия.

Конференцията STOC 2026 ще се проведе от 22 до 26 юни в Солт Лейк Сити, САЩ. Тя събира учени, които работят в области като алгоритми, теория на изчислителната сложност, криптография и разпределени системи – фундаментални направления, които стоят в основата на съвременните компютърни технологии.

Приетите статии са разработени от изследователската група „Теория и алгоритми“ на INSAIT, ръководена от д-р Бернхард Хойплер, доктор на MIT и бивш преподавател в Carnegie Mellon University. Групата работи върху основни проблеми в алгоритмите, теорията на кодирането и разпределените изчисления.

