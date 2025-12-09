Сърбин ще поеме ръководството на BMW

Договорът му като главен изпълнителен директор е до 2031 г.

BMW обяви, че назначава Милан Неделкович за нов главен изпълнителен директор на компанията, предаде Reuters. Той ще поеме поста от дългогодишния ръководител Оливер Ципсе, в момент, в който германският автомобилен производител залага на ново поколение електромобили, за да се противопостави на американските мита, засилената конкуренция от Китай и натиска от Tesla.

56-годишният Неделкович ще встъпи в длъжност на 14 май, като от него се очаква да върне компанията към устойчив ръст на продажбите, особено в Китай – най-големия автомобилен пазар в света. „Успехът на ерата Неделкович ще се реши в Китай“, коментира Мориц Кроненбергер, мениджър в Union Investment. Той призова BMW да ускори развитието на автономното шофиране и да въведе масово технологии от ниво 3, за да запази темпото с Tesla.

Акциите на BMW, които са поскъпнали с близо 25% от началото на годината и с почти 50% от встъпването на Ципсе през 2019 г., останаха почти без промяна след новината – знак, че инвеститорите очакват приемственост в управлението. Неделкович е вторият нов главен изпълнителен директор сред големите германски производители в последните месеци, след като Porsche назначи за свой шеф бившия ръководител на McLaren Майкъл Лайтърс.

Неделкович работи в BMW от 1993 г. и в момента заема поста директор „Производство“, като има ключова роля в разработването на платформата Neue Klasse. Анализатори от Bernstein определят проекта като най-голямата инвестиционна и технологична трансформация в историята на компанията. Роденият в Сърбия мениджър е завършил машинно инженерство в Германия и в Кеймбридж, а през 2019 г. става член на управителния съвет. Договорът му като главен изпълнителен директор е до 2031 г.

