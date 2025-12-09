Мъж живее по 300 дни годишно на круизен кораб, защото му излиза по-евтино от сметките в града

Той е посетил едни и същи дестинации над 70 пъти за две години

Райън Гътридж живее и работи дистанционно от круизен кораб около 300 дни годишно. Той започва да работи дистанционно от круизен кораб на Royal Caribbean през 2021 г. и оттогава почти всяка седмица е на един и същ плавателен съд. Мъжът разказва пред Business Insider, че 300 нощувки на кораба излизат приблизително колкото разходите му за жилище.

Гътридж споделя, че често го наричат „луд“ за това, че се опитва да живее на круизен кораб целогодишно, но според него този начин на живот не е запазен само за пенсионери. Работи в ИТ сектора като инженер по облачни решения още от 2012 г., а по време на пандемията целият му екип преминава към дистанционен модел. Това му дава възможност да тества дали работата му може да се извършва от море, включително достъп до по-чувствителни системи. През 2021 г. резервира два четиридневни круиза с Freedom of the Seas и установява, че Wi-Fi и работният процес функционират напълно нормално — оттам решението му да продължи.

Оттогава маршрути като КокоКей и Насау стават част от ежедневието му — посещавал е тези дестинации над 70 пъти за две години. Запазва една и съща рутина на работа – сутрешни и следобедни срещи, социални контакти на обяд или във фитнеса, а също и нови приятелства, които поддържа и след круиза. Той обяснява, че работата от вкъщи е била изолираща, а животът на кораба го е направил по-общителен и активен. Въпреки това подчертава, че за подобен начин на живот е нужно финансово планиране: той проследява разходите си чрез електронна таблица и поддържа годишен бюджет. Според изчисленията му основната сума, която плаща за круизите — около 30 000 долара годишно — е почти равна на разходите му за апартамент във Форт Лодърдейл.

Снимка: Royal Caribbean

Покрай честото плаване Гътридж напредва значително в програмата за лоялност на Royal Caribbean — напитките и интернет са безплатни, а отстъпките правят пътуването по-изгодно от преди. Той препоръчва хората да изпробват различни круизни компании, но щом изберат една марка, да се придържат към нея, за да достигнат по-високите нива на лоялност. По думите му най-високият статус „Pinnacle“ е достижим за него след около две години плаване. Планира да намали разходите си за следващата година, а до 2025 г. дори обмисля да се освободи от апартамента и колата си, заменяйки я със скутер, който ще държи при приятел.

Един от най-честите проблеми, които вижда при други пътници, е свързан с техниката им — телефони на повече от две-три години често не се справят добре с корабните мрежи. Той препоръчва актуализиране на софтуера и настройка на Wi-Fi разговори. Самият той работи от места на кораба с най-силен интернет сигнал, например салон, който през деня не се използва и служи като негов импровизиран офис. Придържа се и към стриктна рутина през работните дни, здравословно хранене, фитнес и ограничен алкохол до уикендите. Прекарва около 20% от времето си на сушата за медицински прегледи и срещи с приятели, но през останалото време остава на борда, освен когато посещава любимо пристанище.

Гътридж вече има близки отношения с екипажа, който нарича свое „второ семейство“. Понякога му омръзва да посещава едни и същи пристанища, но въпреки това твърди, че все още се наслаждава на този начин на живот. Най-важното за него е, че не е затворен в апартамент и не живее със стреса от еднообразното ежедневие.

