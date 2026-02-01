Водеща технологична компания съкращава 20 000 работни места

Защо се предприемат такива действия?

Концернът Bosch потвърди плановете си да съкрати 20 000 работни места, след като печалбите му намаляха почни наполовина миналата година, съобщи Politico, цитирано от БГНЕС.

Публикуваните официални данни също показват, че нивото на безработица в Германия, некоригирано спрямо сезонните фактори, се е повишило до 6,6% - най-високото ниво от 12 години. Броят на безработните надхвърли три милиона през януари.

„Икономическата реалност се отразява и в нашите резултати“, каза главният изпълнителен директор на Bosch Щефан Хартунг, описвайки 2025 г. като „трудна и в някои случаи болезнена година“ за компанията, която е водещ доставчик на части за автомобили.

Снимка: iStock

Ходът се предприема на фона на задълбочаващ се спад в автомобилната индустрия на страната, която дълго време е гръбнакът на германското производство. Секторът бързо съкращава работни места: Проучване на EY от 2025 г. установи, че само миналата година в Германия са били съкратени над 50 000 позиции в автомобилната индустрия.

Спадът в Германия

Спадът в този сектор на Германия се превърна в по-широко политическо изпитание за правителството в Берлин и за Европа като цяло. Някога перлата в короната на икономиката, индустрията сега е изправена пред предизвикателства от настоящата политика относно електрическите превозни средства, разходите за енергия и агресивната конкуренция от китайските производители.

С отслабването на доставчиците рискът се измества от по-ниски печалби към трайна загуба на конкурентоспособност. С нарастващите съкращения и забавянето на инвестиционните решения, правителството на канцлера Фридрих Мерц е подложено на нарастващ натиск от страна на работници, синдикати и лидери в индустрията да преосмисли индустриалната стратегия на Германия. Засилват се съмненията в страната и в цяла Европа за способността на страната да остане икономическа сила.