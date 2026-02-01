В тази страна водата е символ на лукс

Как премиум минералните марки превземат пазарът?

В индийски магазин за гурме храни Аванти Мехта организира необичайна „сляпа“ дегустация. Вместо вино, в малки чаши за шотове участниците опитват вода – минерална, газирана и солена. На масата са подредени бутилки „Евиан“ от Френските Алпи, „Перие“ от Южна Франция, „Сан Пелегрино“ от Италия и индийската „Аава“, добивана в подножието на планината Аравали, пише Reuters, цитирано от БТА.

Дегустацията се фокусира върху вкусовите нюанси – минералност, газировка и соленост.

„Всички те имат различен вкус… трябва да избирате вода, която може да ви даде някаква хранителна стойност“, обяснява 32-годишната Мехта, която се самоопределя като „най-младия воден сомелиер“ в Индия – термин, обикновено запазен за света на първокласните вина. Семейството ѝ притежава марката „Аава“.

Премиум водата е новият символ на статус

Снимка: iStock

Пазарът на премиум минерална вода в Индия вече се оценява на около 400 милиона долара и расте бързо. За богатите индийци тя се превръща в нов символ на статус – част от по-широката мания по здравословния начин на живот и уелнес културата.

Местната премиум вода струва около 1 долар за литър, докато вносните марки надхвърлят 3 долара. Това ги прави до 15 пъти по-скъпи от най-евтината бутилирана вода в страната.

Когато чистата вода е привилегия

Снимка: iStock

В страна с население от 1,4 милиарда души достъпът до чиста вода далеч не е даденост. Според изследвания около 70% от подпочвените води в Индия са замърсени. Чешмяната вода в много райони остава негодна за пиене – през декември 16 души починаха в град Индор след консумация на замърсена вода.

Затова за мнозина бутилираната вода е необходимост, а не лукс. Стандартните бутилки за около 20 цента се продават навсякъде – в магазини, ресторанти и хотели. Общият пазар на бутилирана вода достига близо 5 милиарда долара годишно и се очаква да расте с 24% на година – един от най-бързите темпове в света.

Индия срещу САЩ и Китай

В САЩ и Китай търсенето на бутилирана вода е водено основно от удобството. Там пазарите надхвърлят 30 милиарда долара, но растат с едва 4–5% годишно. В Индия обаче именно сегментът на първокласните води е двигателят на растежа.

Според данни на „Евромонитор“ премиум водите са представлявали 8% от пазара на бутилирана вода миналата година – рязък скок спрямо едва 1% през 2021 г.

„Липсата на доверие в общественото водоснабдяване в някои райони ескалира търсенето на бутилирана вода. Сега хората осъзнават, че минералната вода носи повече ползи за здравето. Скъпа е, но категорията ще се разраства“, коментира Амуля Пандит, старши консултант в „Евромонитор“.

Потребителите: здраве на всяка цена

Сред купувачите е предприемачът от Ню Делхи Б.С. Батра, който разказва, че семейството му използва само първокласна вода у дома, за да си набавя повече минерали и да защити здравето си.

Масовата бутилирана вода за 20 цента се произвежда основно от гиганти като „Пепси“, „Кока-Кола“ и индийския лидер „Бислери“. По-заможните индийци често инсталират и домашни пречиствателни системи, които обаче премахват повечето минерали – още един аргумент в полза на премиум водите.

Боливуд, „Тата“ и битката за извори

Сегментът привлича и известни имена. Боливудската звезда Бхуми Педнекар и сестра ѝ пуснаха марката „Бакбей“, която продава минерална вода в картонени опаковки по 2,2 долара за 750 мл. Конгломератът „Тата“ също разширява портфолиото си от премиум води.

„Тата кънсюмър продъктс“, партньор на „Старбъкс“ в Индия, продава и евтина вода, но залага стратегически на премиум сегмента. „Виждаме здравословно ориентирани потребители, готови да харчат за вода, без да се притесняват от цената“, казва главният изпълнителен директор Сунил Д'Суза.

Фабриката за хималайска премиум вода на „Тата“ се намира в щата Химачал Прадеш, където водата се добива от естествен подземен водоносен слой. Компанията планира и газирана версия, макар че повечето индийци все още предпочитат негазирана вода.

Скъп вкус, ограничен пазар

Продажбите на премиум води в гурме магазините растат стремглаво. В трите обекта на веригата „Фуудсторис“ те са се утроили през 2025 г. Търсенето дори довежда до внос на американската изворна вода „Саратога“, която струва 9 долара за бутилка от 355 мл и се разпродава за дни.

Междувременно индийската „Аава“ отчита рекордни приходи от 805 милиона рупии (9 милиона долара) миналата година – ръст от 40% годишно от 2021 г. насам. „Тата“ прогнозира 30% годишен растеж на портфолиото си от води.

Вносните марки обаче остават нишови. Обложени с над 30% данък, „Перие“, „Сан Пелегрино“ и „Евиан“ се продават за над 3,20 долара за 750 мл. От „Данон“ признават, че пазарът расте стабилно, но остава бутиков.

За какво всъщност плащат хората?

„Когато завъртите крана на чешмата си, оттам не тече ‘Аава’ или ‘Евиан’… и това е, за което всъщност плащате“, обобщава Мехта.

Участниците в дегустацията признават, че преживяването е приятно, но цената – трудно смилаема. „Честно казано, малко е скъпо“, казва изпълнителният директор Хошини Валабханени. „За ежедневна употреба – ще ви струва цяло състояние.“

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN