Уругвайски художник и колекционер създават кола с лика на Лео Меси от 100 000 монети (ВИДЕО+СНИМКИ)

Това произведение на изкуството се оценява на около $5200

Изкуството и автомобилите често се пресичат по очарователни начини. Уругвайският художник Хоакин Арбиза е издигнал тoва взаимодействие на друго ниво. Творецът създава нещо изключително, което привлича погледите и до днес. Произведението продължава да държи почитателите му в захлас.

Какво е то?

С над 100 000 монети от по 2 долара от Уругвай Хоакин Арбиза е изработил арт автомобил “Pagani Zonda” в реален размер, който отдава почит на две икони - легендарния футболист Лионел Меси и безпогрешния суперавтомобил “Zonda”. Наречен “Pagani Zonda Carpincho”, този шедьовър блести не само като произведение на изкуството, но и като свидетелство за всеотдайност и майсторство.

Мечтата на колекционер, три години в процес на създаване

Поръчан от Хорхе Гомес, известен колекционер и фен на автомобилите, проектът отнема три години, за да бъде завършен. Самият той споделя дълбока връзка с аржентинското си наследство и страст към футбола, заради което е замислил този проект. Името “Carpincho”, е свързано с испанската дума за “капибара” (б.а. - най-големият съществуващ гризач в света), и добавя игрив щрих, представяйки причудливостта и уникалността на това творение.

Кога вижда бял свят?

Колата е представена на престижната Седмица на изкуствата в Маями, събитие, носещо името “Art Basel”, в края на 2024 г. и моментално се превръща в сензация. Тя тежи приблизително 1250 килограма, колкото и оригиналната “Pagani Zonda”, благодарение на хилядите уругвайски монети, щателно запоени върху каросерията ѝ. Рамката на возилото е изработена от дърво, пяна и глина.

Детайли, които заслепяват

“Zonda Carpincho” далеч не е просто реплика. С половин милион точки за запояване, Хоакин Арбиза превръща визия в реалност. Капакът е украсен с портрет на Лионел Меси, намигване към възхищението на Гомес към футболната легенда. За тази цел много от монетите е трябвало да бъдат огънати, за да имитират някои от извивките и дизайнерските елементи на “Zonda”. Вниманието към детайла е невероятно и дори джантите и гумите са оформени от монети. Всяка от тях отразява не само майсторството на създателя й, но и любовта на колекционера към малките метални парични знаци. Това е любопитен, но поразително ефективен дизайнерски избор.

Докато оригиналната “Pagani Zonda” е известна със своите спиращи дъха характеристики и V12 двигател, този арт автомобил си изгражда собствена ниша като шедьовър на креативността. Гомес и Арбиза са преосмислили концепцията за това какво може да представлява един суперавтомобил, съчетавайки автомобилен дизайн, наследство и артистичност.

Произведение на изкуството, заслужаващо си тежестта

Въпреки че самите монети могат да изглеждат скромни, съчетаното изкуство издига тази “Zonda” до стойност, далеч надвишаваща теглото й в метал. Смята се, че струва над 200 000 уругвайски песос или около $5204, не заради паричния си материал, а заради страстта и креативността, които представлява. Много коли “Pagani” стоят недокоснати в гаражи по целия свят, бавно гниейки. Тъй като този няма двигател, може да се използва като експонат.

Любовта на Хорхе Гомес към автомобилите

Гомес не е нов в автомобилното изкуство. Като един от най-големите почитатели на “Pagani” в света, той има обширна колекция, която включва няколко емблематични модела. Преди това е притежавал личната “Zonda C12” на Орасио Пагани, която е купил директно от дизайнера на разсрочено плащане. Колекцията на Гомес включва също “Pagani Utopia” и “Huayra”, както и други редки превозни средства.

Ръката на изкуството

Любовта на Гомес към “Pagani” се простира отвъд колите. В дома му, разположен близо до Буенос Айрес, той има скулптура на ръка, която се издига от земята, за да скицира “Zonda” на стената. Самата ръка е създадена с части от първия автомобил на Хорацио Пагани - “Toyota Corolla” от 1981 г.

"Pagani Zonda" – автомобилната икона

“Pagani Zonda” е изключителен италиански луксозен автомобил, който се очертава като революционен. Представен е за първи път през 1999 г. от Хорацио Пагани. Изработен ръчно в ограничени серии, “Zonda” представлява върха на автомобилното изкуство, отличавайки се със средно разположен двигател и конструиран с екзотични материали като въглеродни влакна и титан. Задвижвани от двигатели “Mercedes-Benz AMG V12” с обем от 6.0 до 7.3 литра, различните модели “Zonda” могат да произвеждат между 550 и 760 конски сили. Това ги прави едни от най-мощните и бързи автомобили за своето време. Всяка “Zonda” е била по същество творение по поръчка, като множество специални издания като “Zonda R” и “Zonda Cinque” са се превърнали в колекционерски артикули, често продавани за милиони долари.

Честване на иконите

“Zonda Carpincho” е почит към две икони в съответните им области. “Pagani Zonda”, символ на инженерния блясък, и Лионел Меси, футболна легенда, се сливат в това уникално творение. То показва как изкуството и автомобилите могат да надхвърлят функционалните си корени, за да се превърнат в културни образци.

