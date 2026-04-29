Инфлацията в Германия се ускори до 2,9% през април

Цените на енергията в страната се повишиха с 10,1% през април

Потребителските цени в Германия, измерени по националната методология, са се повишили с 2,9 на сто на годишна база през април - най-високото си равнище от над две години, след като конфликтът в Близкия изток предизвика рязко поскъпване на енергоносителите, показват предварителните данни на Федералната статистическа служба „Дестатис“ (Дестатис), оповестени днес и цитирани от Франс прес. Това е най-високата инфлация, регистрирана в Германия от януари 2024 г. и съответства на прогнозите на анализатори, анкетирани от компанията „ФактСет“ (FactSet).

Цените на енергията се повишиха с 10,1 на сто през април спрямо същия месец на миналата година – най-силното им увеличение от повече от три години. В същото време инфлацията при услугите леко се е забавила, посочва „Дестатис“.

Измерена спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), който позволява сравнение между различните нива на инфлацията в страните от еврозоната, инфлацията в Германия също се ускорява до 2,9 на сто.

Основната инфлация, която изключва сезонно променливите цени на пресните храни и енергията, се понижава до 2,3 на сто на годишна база през април спрямо ръст от 2,5 на сто през март, посочва Федералната статистическа служба.

Очаква се Европейската централна банка (ЕЦБ) да приключи двудневното си заседание в четвъртък, като засега не се предвижда повишение на лихвените проценти, но инвеститорите ще следят за сигнали за евентуални бъдещи увеличения, допълва АФП.

Забавянето на инфлацията при услугите е ограничило по-рязкото нарастване на цените през април, посочи главният икономист на германската държавната банка за развитие Кa eф Ве (KfW) Дирк Шумахер. Според него ценовият натиск ще се запази и през следващите месеци заради поскъпването на енергията, но инфлацията ще остане значително под върховите нива от 2022 г.

Рязкото поскъпване на енергията след началото на пълномащабната военна инвазия на Русия в Украйна през 2022 г. предизвика рекордна инфлация в еврозоната от 10,6 на сто през октомври същата година, припомня АФП.

„През април инфлацията се повиши единствено заради по-високите цени на енергията“, заяви Йорг Крeмер, главен икономист на „Комерцбанк“ (Commerzbank), цитиран от ДПА. По думите му анкети сред компаниите показват, че те реагират бързо на поскъпването и скоро може да започнат да повишават цените и на други стоки и услуги.

„Днешните данни за инфлацията показват, че първоначалният ценови натиск се засилва, като повишението през април се дължи основно на поскъпването на енергията. Очаква се през следващите месеци този ефект да се пренесе и върху други компоненти на потребителската кошница, включително транспортните разходи, хранителните продукти и редица промишлени стоки", заяви пред БТА Карстен Бжески, ръководител на макроикономическото подразделение в Ай Ен Джи (ING).

По думите му при продължаване на войната в Близкия изток и блокадата на Ормузкия проток рискът от т.нар. вторични ефекти ще нарасне. Това включва допълнителни сътресения във веригите на доставки, които могат да доведат до по-устойчив и самоусилващ се инфлационен натиск.

В този контекст все по-често се правят сравнения с инфлационния скок през 2022 г., пояснява Бжески. По думите му данните показват, че процесът тогава е започнал още през 2021 г., когато инфлацията в Германия се е ускорила от около 2 процента до 6 процента на годишна база в рамките на няколко месеца, което подчертава колко бързо външен шок може да се пренесе в общото ценово равнище.

