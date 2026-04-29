Кредитите за домакинствата нарастват с 20,8%, а депозитите – с 19,9%.

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 11,8% на годишна база

Кредитите за домакинствата и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) се увеличават с 20,8% и достигат 29,866 млрд. евро, а депозитите нарастват с 19,9% до 55,702 млрд. евро в края на март спрямо същия месец на 2025 г., показват данни на БНБ, публикувани на сайта на банката.

Според информацията към края на март жилищните кредити възлизат на 17,616 млрд. евро и отбелязват годишен ръст от 27,5%. Потребителските кредити са 11,260 млрд. евро, като се увеличават с 13,2% спрямо март 2025 г. Другите кредити нарастват с 9,2% и достигат 286,6 млн. евро, като в тях се включват и средства, отпуснати на сдружения на собственици по Националната програма за енергийна ефективност. Кредитите за работодатели и самонаети лица намаляват с 6,8% и са 263,4 млн. евро, цитира БНР.

Снимка: iStock

Кредитите за нефинансови предприятия се увеличават с 11,8% на годишна база и в края на март достигат 28,279 млрд. евро. Кредитите към финансови предприятия са 4,892 млрд. евро и се повишават с 10,8% спрямо март 2025 г.

Общият обем на кредитите за неправителствения сектор (нефинансови предприятия, финансови предприятия, домакинства и НТООД) нараства с 15,8% на годишна база и достига 63,037 млрд. евро, което представлява 51,1% от БВП през март 2025 г. Общите депозити на сектора са 84,517 млрд. евро (68,5% от БВП), като се увеличават с 16,2% на годишна база.

Депозитите на домакинствата и НТООД са 55,702 млрд. евро в края на март, с ръст от 19,9% спрямо същия месец на 2025 г. Депозитите на нефинансовите предприятия са 26,760 млрд. евро и се увеличават с 11,9% на годишна база. При финансовите предприятия депозитите намаляват с 12,7% и в края на март са 2,055 млрд. евро.