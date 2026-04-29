Служебният кабинет одобри 30 млн. евро за придобиване на горива за МО

Допълнително 10 милиона и 400 хиляди евро бяха отпуснати на Министерството на вътрешните работи по неговия бюджет

Министерството на отбраната получи 30 милиона евро за закупуване на горива. С решението на служебното правителство се осигурява изпълнението на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин, свързани с провеждането на операции и учения на силите на НАТО на територията на страната ни, предава БНР.

Средствата са предназначени и за изпълнение на задачи, произтичащи от динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион. Допълнително 10 милиона и 400 хиляди евро бяха отпуснати на Министерството на вътрешните работи по неговия бюджет.

Финансирането за МВР е предвидено за дейности, свързани с реализирането на модела за Централизирана система за персонализация на българските лични документи.

Междувременно през последния месец най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. Цената му се Бе повишила на 3 април, когато е достигнала 1,48 евро за литър и оттогава е в застой. На месечна база поскъпването възлиза на 0,16 евро за литър или 12,12 на сто.