×

Еврокалкулатор

0.00
1 USD
1.168 BGN
Петрол
111.12 $/барел
Bitcoin
$77,265.6
Последвайте ни
Служебният кабинет одобри 30 млн. евро за придобиване на горива за МО

Служебният кабинет одобри 30 млн. евро за придобиване на горива за МО

bTV Бизнес екип

Допълнително 10 милиона и 400 хиляди евро бяха отпуснати на Министерството на вътрешните работи по неговия бюджет

Министерството на отбраната получи 30 милиона евро за закупуване на горива. С решението на служебното правителство се осигурява изпълнението на поетите ангажименти по поддръжка от страната домакин, свързани с провеждането на операции и учения на силите на НАТО на територията на страната ни, предава БНР. 

Снимка: iStock

Средствата са предназначени и за изпълнение на задачи, произтичащи от динамично променящата се и усложнена среда за сигурност в Черноморския регион. Допълнително 10 милиона и 400 хиляди евро бяха отпуснати на Министерството на вътрешните работи по неговия бюджет.

Финансирането за МВР е предвидено за дейности, свързани с реализирането на модела за Централизирана система за персонализация на българските лични документи. 

Горивата у нас продължават да поскъпват, но ръстът се забавя

Междувременно през последния месец най-масовият бензин А95 е поскъпнал с 0,01 евро за литър или с 0,68 на сто за изминалата седмица. Цената му се Бе повишила на 3 април, когато е достигнала 1,48 евро за литър и оттогава е в застой. На месечна база поскъпването възлиза на 0,16 евро за литър или 12,12 на сто. 

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

Последни публикации

Бизнес Видео Подкаст

Нашите автори

Ако обичате да пътувате, тези грешки могат да ви струват скъпо
Българин в Тоскана превърна бисквитена фабрика в лаборатория за занаятчийски шоколад
BILLA България отчита ръст през 2025 г. и планира инвестиции от 43 млн. евро у нас
Кои са рекордите на Карлос Насар?

Вижте още автори
Виж всички предложения от брошурата тук
Разгледай брошурата