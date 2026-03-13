×

БГ Бизнес Братя Домусчиеви отново най-богати у нас: Ето колко стигна състоянието им

Братя Домусчиеви отново най-богати у нас: Ето колко стигна състоянието им

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Кои са най-богатите хора в нашите съседни страни?

Докато Илон Мъск продължава да води в класацията, милиардери се появяват по целия свят – от Афганистан и Алжир до Виетнам и Зимбабве. Най-новият анализ на Forbes показва кои са най-богатите хора във всяка една страна по света.

Най-богатите у нас

Снимка: БГНЕС

Единствените двама българи, които влизат в списъка на Forbes за най-богати хора в света са Георги и Кирил Домусчиеви. Всеки от двамата братя притежава богатство от 2,9 милиарда долара. Източник на богатство е здравеопазване на животните, инвестиции. И двамата са на 1440 позиция.

Георги и Кирил Домусчиеви са собственици на българския инвестиционен конгломерат Advance Properties. Компанията е основана през 2003 г. Advance Properties има интереси в областта на здравето на животните, корабоплаването, управлението на пристанища, недвижимите имоти и футбола.

По данни, цитирани от Forbes, най-големият актив на Advance е Huvepharma, шестата по големина компания за здравеопазване на животновъдството в света, която има фабрики в четири страни, включително САЩ.

Богатството на 8 от 10-те най-богати хора в света се свива заради AI

Милиардерите в нашите съседки

В Гърция на-богатият човек е Вики Сафра и семейството му. Той е на 73 години и притежава богатство: от 27,1 милиарда долара. В Румъния най-богат човек е Матей Захария на 40 години с богатство от 5 милиарда долара. В Турция най-богат човек е  Хамди Улукая с богатство от 13,5 милиарда долара. Източник на неговото  богатство е  гръцко кисело мляко.  Сърбия и Македония не фигурират в този списък.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

