Свят Ryanair с нова важна промяна за пътниците

Ryanair с нова важна промяна за пътниците

bTV Бизнес екип

Ето каква е тя

Пътниците на Ryanair скоро ще трябва задължително да използват дигитални бордни карти, тъй като авиокомпанията въвежда нова строга забрана за хартиените, предаде The Brussels Times. От 12 ноември вече няма да е възможно да се пътува с разпечатана бордна карта.

Първоначално промяната трябваше да влезе в сила на 3 ноември 2025 г., но датата бе изместена с малко повече от седмица, за да се „осигури плавен преход за клиентите на компанията“.

 

Какви са разликите между поколенията на работното място?

„Преминаването към 100% дигитални бордни карти ще означава по-бързо, по-умно и по-екологично пътуване“, допълват от авиокомпанията.

 

От тази дата нататък пътниците ще трябва да представят дигитална бордна карта, генерирана в приложението myRyanair, за да се качат на полета си.

Промяната се очаква да спести 300 тона хартия годишно, въпреки че 90% от пътниците вече използват бордни карти на своите смартфони.

 

България е четвърта в Европа по растеж на регистрирани нови коли

Изпълнителният директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри увери, че ако на клиент му падне батерията или загуби телефона си, персоналът ще може да го допусне на борда. Пътниците обаче трябва да се уверят, че са се чекирали онлайн най-късно два часа преди пристигането си на летището.

 

Има и изключения – някои летища ще продължат да изискват разпечатани бордни карти. Пътуващите от Мароко или Турция (с изключение на Даламан) ще трябва да представят хартиена бордна карта.

