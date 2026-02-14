Колко струва да излезеш на среща в София?

Това е първият Свети Валентин в еврозоната

Тази година София посреща празника на влюбените с европейска валута, но дали и цените напомнят по-скоро за Париж отколкото за Балканите? Направихме бързо проверка, за да видим колко точно ще трябва да похарчите, ако ще прекарате този Свети Валентин на класическа среща, сякаш от холивудски сериал.

Кино и театър

Снимка: Getty Images / iStock

Проверихме билетите в големите кино мултиплекси в София за едни от най-очакваните филми. Билет за 2D прожекция на актуален хит вече струва средно 10 евро. Ако заложите на 3D преживяване, цената също е 10 евро, а за очила ще трябва да доплатите 1,30 евро. Стандартен билет за 4DX е около 14,10 евро.

В малките артхаус кина в центъра цените остават по-достъпни.

В голевите киносалони може да намерите различни комбинации от пуканки, начос и т.н. 1 големи пуканки с 2 големи наптики струват около 10 евро.

За кино за двама (Билети + пуканки): Приблизително 30 евро.

Ако предпочитате театър, билетите за популярните постановки в София на 14 февруари варират между 20 и 30 евро., в зависимост от залата и местата.

Вечерята

Снимка: iStock

Макар пицата да остава „народният“ избор за вечеря, цените по бул. „Витоша“ отдавна не са такива. Една класическа италианска пица с качествени продукти варира между 15 и 20 евро. Ако добавите и десерт, за да подсладите вечерта, ще трябва да се разделите с още поне 8-9 евро на порция.

Коктейли и вино

Една чаша вино в прилично заведение в центъра на София в момента струва средно между 5 и 6 евро, а ако предпочитате авторски коктейл, сумата скача на 9 до 11 евро за брой. Бутилка вино от среден клас в ресторант трудно ще намерите под 25 - 30 евро. Така една скромна вечеря с по чаша вино и десерт за двамата излиза около 40 - 45 евро.

Цветята

Снимка: iStock

Не можем да пропуснем и класиката – цветята. На 14 февруари цените на червените рози традиционно „цъфтят“ нагоре. Тази година за една качествена роза с дълга дръжка в софийските магазини ще трябва да платите около 3-4 евро за 1 брой.

Когато теглим чертата под нашата софийска среща (включваща два билета за кино, пуканки, две пици, два десерта, две чаши вино и една роза), общата сума възлиза на приблизително 85 – 90 евро.

Цените в статията са ориентировъчни и зависят от това колко широко сте решили да отворите душата (и портфейла) си.

Последвайте businessnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте businessnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте businessnovinite.bg в LINKEDIN