България е четвърта в Европа по растеж на регистрирани нови коли

През последната година регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват увеличение. През юли ръстът на новорегистрираните автомобили в ЕС достигна 7,4% на годишна база и това най-голямото увеличение от началото. През август положителната тенденция се запазва с ръст от 5,3%. Това показват последните данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирани от БТА.
България заема четвърто място сред страните членки на ЕС по годишен ръст на регистрациите на нови автомобили. За четвърти пореден месец у нас се наблюдава значителен ръст от 25,9%, който надминава този от юли, когато бе 20,5%.
Само в Литва (52,4%), Румъния (51,7%) и Латвия (39,2%) е отчетен по-голям годишен ръст в регистрациите на нови автомобили спрямо България.
През август у нас са регистрирани 3684 нови автомобила, сочат данните на ACEA. В страната доминират бензиновите модели с 81,6% от общия пазар, следвани от дизеловите (7,8%), изцяло електрическите (5%), хибридните (4%) и плъгин хибридните автомобили (1,6%).
В цяла Европа през август са регистрирани общо 677 786 нови автомобила. Най-голям дял имат хибридните автомобили – 33,9%, следвани от бензиновите (26,3%), изцяло електрическите (17,8%), плъгин хибридните (10,4%), дизеловите (8,8%) и други типове задвижване (2,8%).
От началото на годината до август в ЕС са регистрирани 7 168 848 нови коли, което е лек спад от 0,1% спрямо същия период на 2024 година. Най-голям растеж в регистрациите от януари до август са отбелязали Латвия (34,1%), Литва (40,8%), Испания (14,6%), Австрия (10,7%) и България (8,5%).
