България е четвърта в Европа по растеж на регистрирани нови коли

Кои са най-купуваните автомобили у нас?

През последната година регистрациите на нови автомобили в Европейския съюз отбелязват увеличение. През юли ръстът на новорегистрираните автомобили в ЕС достигна 7,4% на годишна база и това най-голямото увеличение от началото. През август положителната тенденция се запазва с ръст от 5,3%. Това показват последните данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите (ACEA), цитирани от БТА.

Какъв е ръст в България?

България заема четвърто място сред страните членки на ЕС по годишен ръст на регистрациите на нови автомобили. За четвърти пореден месец у нас се наблюдава значителен ръст от 25,9%, който надминава този от юли, когато бе 20,5%.

Само в Литва (52,4%), Румъния (51,7%) и Латвия (39,2%) е отчетен по-голям годишен ръст в регистрациите на нови автомобили спрямо България.

През август у нас са регистрирани 3684 нови автомобила, сочат данните на ACEA. В страната доминират бензиновите модели с 81,6% от общия пазар, следвани от дизеловите (7,8%), изцяло електрическите (5%), хибридните (4%) и плъгин хибридните автомобили (1,6%).

Какви са данните за останалоте европейски страни?

В цяла Европа през август са регистрирани общо 677 786 нови автомобила. Най-голям дял имат хибридните автомобили – 33,9%, следвани от бензиновите (26,3%), изцяло електрическите (17,8%), плъгин хибридните (10,4%), дизеловите (8,8%) и други типове задвижване (2,8%).

От началото на годината до август в ЕС са регистрирани 7 168 848 нови коли, което е лек спад от 0,1% спрямо същия период на 2024 година. Най-голям растеж в регистрациите от януари до август са отбелязали Латвия (34,1%), Литва (40,8%), Испания (14,6%), Австрия (10,7%) и България (8,5%).

