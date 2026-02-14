BGN → EUR
McDonald's ще пледлага безплатен...хайвер за Свети Валентин в САЩ

McDonald’s ще пледлага безплатен...хайвер за Свети Валентин в САЩ

bTV Бизнес екип

Подобни целенасочени кампании могат да повишат разпознаваемостта на марката и продажбите

McDonald’s пуска лимитирана комбинация от пилешки МакНъгетс и хайвер по повод Свети Валентин. Веригата предлага на ограничен брой клиенти специално празнично меню, което съчетава добре познатите хапки с луксозния деликатес, предава CNN.

Kомпанията раздава ограничено количество комплекти чрез сайта. Те включват хайвер и ваучер за подарък за McNuggets.  В официално изявление McDonald’s посочва, че комплектът съдържа всичко необходимо за луксозно, но безпроблемно празнуване“ – 30 мл консерва McNugget Caviar“, крем фреш, лъжичка от перлена майка и ваучер на стойност 25 долара.

Снимка: Reuters
 

Подобни целенасочени кампании могат да повишат разпознаваемостта на марката и продажбите. Сътрудничеството на компанията с Филмът за Minecraft“ миналата година допринесе за възстановяване на резултатите след два поредни тримесечия на спад. При рекордно ниско потребителско доверие бизнесът търси начини да привлече клиенти, като дори безплатните предложения могат да се окажат ефективен инструмент за вирусен маркетинг.

Въпреки че McDonald’s е известен основно с бургерите си, продажбите на пилешко месо вече са на нивото на тези на говеждото, заяви главният изпълнителен директор Крис Кемпчински през 2024 г. От компанията коментираха пред Food & Wine, че идеята за хайвера идва от самите клиенти, които от години споделят подобни комбинации в социалните мрежи.

Имате хартиени ваучери за храна в лева – до кога са валидни?

Те комбинираха пилешки МакНъгетс с хайвер много преди да го направим официално“, заявиха от веригата. В сряда компанията ще обяви тримесечните си приходи за първите девет месеца на годината глобалните продажби са нараснали с 1% без ефекта от валутните курсове, а в САЩ ръстът при обектите, работещи поне година, е 2,4% през третото тримесечие.

