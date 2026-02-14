Свети Валентин 2026: Защо това е най-печелившата седмица за създателите на съдържание?

Американците ще похарчат рекордните 29,1 милиарда долара по време на уикенда на Свети Валентин

Когато Свети Валентин се пада в събота, празникът вече не е само вечер за романтична среща, а се разширява в цял уикенд. Това означава повече събития, повече споделяне в социалните мрежи и повече възможности за реклама, пише Forbes.

Двойки показват кратки пътувания, приятели организират събирания по повод т.нар. Galentine’s Day, а собственици на домашни любимци ги изненадват с подаръци и тематични аксесоари. Зад голяма част от това съдържание обаче стоят платени партньорства с марки, като възнагражденията тази година са по-високи от обичайното.

Очаква се американците да похарчат рекордните 29,1 милиарда долара по време на уикенда на Свети Валентин — спрямо 27,5 милиарда година по-рано. За компаниите това е период на засилено потребление, а за създателите на съдържание — възможност за повече договори и по-добро заплащане.

По-високи възнаграждения заради кратки срокове

По време на празници като Свети Валентин и Деня на майката цените за реклама в социалните мрежи могат да нараснат с 25 до 40 процента. Причината е краткото време за подготовка. Кампаниите често се организират в рамките на седмица или две, а с наближаването на 14 февруари нуждата от бърза реакция става по-голяма.

Тази година има и допълнителен фактор — датата се пада в събота. Това превръща празника в активен уикенд, което увеличава както интереса на потребителите, така и търсенето на рекламно съдържание.

За разлика от традиционната реклама, която изисква по-дълга подготовка и множество одобрения, създателите на съдържание могат да реагират бързо и да публикуват в кратки срокове. Именно тази гъвкавост ги прави предпочитан избор за компаниите в период на засилен интерес.

Според данни на Meta 71 процента от потребителите правят покупка в рамките на няколко дни след като видят съдържание от създател в платформите й. Този пряк ефект върху продажбите обяснява готовността на компаниите да плащат по-високи суми.

Празникът вече не е само за двойки

Свети Валентин все по-малко се ограничава до романтичните връзки. Около една трета от потребителите купуват подаръци за приятели. Над 30 процента пазаруват за домашните си любимци, като разходите в тази категория достигат 2,1 милиарда долара — спрямо 1,7 милиарда година по-рано. Galentine’s Day също набира популярност, като в TikTok хаштагът има над 322 000 видеа.

Преди няколко години празникът беше насочен основно към влюбените двойки. Днес той обхваща по-широка аудитория и създава повече възможности за различни видове реклама — от козметика и подаръци до пътувания и услуги.

