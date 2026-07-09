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БГ Бизнес От 5 часа с кола до 30 минути със самолет: Обсъжда се полет между Горна Оряховица и Крайова

От 5 часа с кола до 30 минути със самолет: Обсъжда се полет между Горна Оряховица и Крайова

БГ Бизнес

bTV Бизнес екип

Създаването на директни въздушни връзки между двата региона може да привлече повече туристи

Възможността за създаване на директна въздушна връзка между румънския град Крайова и българския град Горна Оряховица беше обсъдена от кметовете на двете населени места – Лия Василеску и Николай Рашков, съобщават румънски медии, цитира БТА. 

Снимка: iStock

В срещата от българска страна се включиха още представителят на Летище Горна Оряховица и Асоциацията на българската авиационна индустрия Ивелина Петкова, зам.-кметът на Горна Оряховица Петя Иванова, зам.-кметът на Велико Търново Георги Недев, както и представители на туристическия сектор. Участниците в разговорите бяха единодушни, че маршрутът, който в момента се изминава с автомобил за близо пет часа, може значително да бъде съкратен чрез въздушен транспорт – до около 30 минути със самолет, вместо 5 часа с кола. 

„С голямо удоволствие разбрах, че нашият град е предпочитана дестинация за българите по време на зимните и пролетните им почивки. Членовете на делегацията проявиха интерес към начина, по който Крайова успя за сравнително кратко време да се превърне от непознато място в истински туристически център“, заяви кметът на Крайова Лия Василеску.

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„Изграждането на директна въздушна линия би представлявало важен етап за развитието на сътрудничеството между двата региона. Горна Оряховица и Велико Търново са сред най-посещаваните български дестинации от румънските туристи, а Крайова е сред предпочитаните места за посещение от българите. Модерната въздушна инфраструктура може да помогне за развитието на туризма, както и за разширяване на икономическия и културния обмен“, коментира Сорин Манда, директор на Международното летище „Крайова“, който също присъства на срещата, цитира още БТА. 

Българските и румънските власти са на мнение, че създаването на директни въздушни връзки между двата региона може да подобри мобилността, да привлече повече туристи и да засили икономическите контакти и партньорството между България и Румъния.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на инвестиционно решение.

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